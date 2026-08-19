Матч плей-офф Лиги Европы между белградской «Црвеной Звездой» и чешской «Викторией Пльзень» пройдет 20 августа в Белграде на стадионе «Райко Митич». Хозяева подходят к решающему противостоянию с надежной защитой и мощной атакой, тогда как гости демонстрируют высокую результативность, но имеют серьезные проблемы в обороне. Обе команды стремятся попасть в групповой этап, и этот матч может стать определяющим в борьбе за путевку. Кто же сумеет сделать первый шаг к успеху – сербский гранд, который опирается на поддержку трибун, или чешский клуб, который нацелен на продолжение своей голевой серии?

Кто победит в матче

В пользу «Црвены Звезды» говорит их сбалансированная игра и домашняя поддержка. Сербский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» уверенно прошла «Ларн» (5-0 и 1-0), однако затем уступила «Хапоэлю Беер-Шева» (0-1 и 0-2). В чемпионате Сербии команда стартовала с победы над «Нови-Пазаром» (2-0) и «Войводиной» (3-1). Домашняя поддержка на «Райко Митич» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап Лиги Европы.

«Виктория Пльзень» подходит к матчу с впечатляющей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр чешский клуб забивает 2,40 гола и забивает в восьми последних матчах. Однако защита гостей выглядит крайне уязвимой: они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. В чемпионате Чехии команда показывает нестабильные результаты: победа над «Злином» (3-2), ничья с «Теплице» (5-5) и «Зброевкой» (1-1), поражение от «Слована Либерец» (1-3). В очных встречах команды ранее не пересекались, но текущая форма и класс соперников говорят о том, что «Виктории» будет непросто в Белграде, особенно против организованной защиты хозяев.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Црвена Звезда» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, тогда как «Виктория Пльзень» сильна в атаке, но уязвима в обороне. Учитывая, что сербский клуб редко пропускает на своем поле и стабильно забивает, он выглядит фаворитом в этом противостоянии. Ожидается, что «Црвена Звезда» добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Црвены Звезды» впечатляет – надежная защита (0,80 пропущенного гола за игру) и стабильная атака (2,00 гола), тогда как «Виктория Пльзень» много забивает, но еще больше пропускает (2,20 гола). Учитывая разницу в классе и домашнее поле, сербский клуб является фаворитом.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 2.5 3:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Виктория 5 : 1 Црвена Звезда Лига Европы, 4 раунд Виктория 5 : 1 Црвена Звезда Лига Европы, 4 раунд Црвена Звезда 3 : 0 Виктория

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Црвены Звезды» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в защите и домашней поддержке, стабильно забивают и редко пропускают на своем поле, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в классе. Ожидаем, что «Црвена Звезда» продолжит свою победную серию на «Райко Митич» и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Викторией Пльзень» состоится 20 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.