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«Црвена Звезда» – «Виктория Пльзень»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 10:44
Црвена Звезда - Виктория
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
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2.20
Победа «Црвены Звезды» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Европы между белградской «Црвеной Звездой» и чешской «Викторией Пльзень» пройдет 20 августа в Белграде на стадионе «Райко Митич». Хозяева подходят к решающему противостоянию с надежной защитой и мощной атакой, тогда как гости демонстрируют высокую результативность, но имеют серьезные проблемы в обороне. Обе команды стремятся попасть в групповой этап, и этот матч может стать определяющим в борьбе за путевку. Кто же сумеет сделать первый шаг к успеху – сербский гранд, который опирается на поддержку трибун, или чешский клуб, который нацелен на продолжение своей голевой серии?

Кто победит в матче

В пользу «Црвены Звезды» говорит их сбалансированная игра и домашняя поддержка. Сербский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» уверенно прошла «Ларн» (5-0 и 1-0), однако затем уступила «Хапоэлю Беер-Шева» (0-1 и 0-2). В чемпионате Сербии команда стартовала с победы над «Нови-Пазаром» (2-0) и «Войводиной» (3-1). Домашняя поддержка на «Райко Митич» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап Лиги Европы.

«Виктория Пльзень» подходит к матчу с впечатляющей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр чешский клуб забивает 2,40 гола и забивает в восьми последних матчах. Однако защита гостей выглядит крайне уязвимой: они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,20 гола. В чемпионате Чехии команда показывает нестабильные результаты: победа над «Злином» (3-2), ничья с «Теплице» (5-5) и «Зброевкой» (1-1), поражение от «Слована Либерец» (1-3). В очных встречах команды ранее не пересекались, но текущая форма и класс соперников говорят о том, что «Виктории» будет непросто в Белграде, особенно против организованной защиты хозяев.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Црвена Звезда» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, тогда как «Виктория Пльзень» сильна в атаке, но уязвима в обороне. Учитывая, что сербский клуб редко пропускает на своем поле и стабильно забивает, он выглядит фаворитом в этом противостоянии. Ожидается, что «Црвена Звезда» добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Црвены Звезды» впечатляет – надежная защита (0,80 пропущенного гола за игру) и стабильная атака (2,00 гола), тогда как «Виктория Пльзень» много забивает, но еще больше пропускает (2,20 гола). Учитывая разницу в классе и домашнее поле, сербский клуб является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
2.5
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
22
Василие Костов
АП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
18
Томаш Ладра
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
99
Амар Мемич
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Црвена Звезда
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
22
Джей Энем
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Виктория
1
Dominik Tapaj
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
9
Денис Висински
АП
10
Мохамед Туре
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
3-1-3-3
1
Матеус
32
Люккассен
13
Велькович
7
Соль
33
Крунич
22
Костов
4
Иванич
14
Букари
21
Элшник
7
Арнаутович
70
Чам
3-4-1-2
44
Вигеле
40
Дуэ
98
Пребсл
14
Доски
6
Черв
19
Суаре
17
Грошовски
18
Ладра
99
Мемич
37
80
Аду
32
Люккассен
30
Тебо
30
Тебо
32
Люккассен
22
Костов
6
Байо
6
Байо
22
Костов
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
7
Арнаутович
22
Энем
22
Энем
7
Арнаутович
37
5
5
37
98
Пребсл
9
Висински
9
Висински
98
Пребсл
80
Аду
11
Выдра
11
Выдра
80
Аду
18
Ладра
36
36
18
Ладра
19
Суаре
25
Кабонго
25
Кабонго
19
Суаре
Остались в запасе
Црвена Звезда
Виктория
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
37
Владимир Лучич
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Остались в запасе
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
37
Владимир Лучич
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Мартин Хыски

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Црвены Звезды» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в защите и домашней поддержке, стабильно забивают и редко пропускают на своем поле, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в классе. Ожидаем, что «Црвена Звезда» продолжит свою победную серию на «Райко Митич» и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Викторией Пльзень» состоится 20 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Црвена Звезда» – «Виктория Пльзень»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.20
Победа «Црвены Звезды» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Виктория Црвена Звезда
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