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Чехия. Шанс Лига
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Виктория
Расписание
€ 50 млн
Виктория - расписание матчей
Пльзень
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доосан Арена
Сайт:
http://www.fcviktoria.cz/
Тренер:
Радослав Ковач
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 22:00
Виктория
- : -
Юнион СЖ
20.09 | 19:00
Славия
- : -
Виктория
10.10 | 16:00
Виктория
- : -
Млада Болеслав
15.10 | 22:00
Ференцварош
- : -
Виктория
17.10 | 16:00
Яблонец
- : -
Виктория
22.10 | 22:00
Виктория
- : -
Левски
24.10 | 16:00
Виктория
- : -
Пардубице
31.10 | 17:00
Баник
- : -
Виктория
05.11 | 20:45
Лиллестрем
- : -
Виктория
07.11 | 17:00
Виктория
- : -
Спарта
21.11 | 17:00
Богемианс 1905
- : -
Виктория
26.11 | 20:45
Виктория
- : -
Бенфика
28.11 | 17:00
Зброевка
- : -
Виктория
05.12 | 17:00
Виктория
- : -
Теплице
10.12 | 23:00
Борнмут
- : -
Виктория
12.12 | 17:00
Фастав
- : -
Виктория
21.01 | 20:45
Реал Сосьедад
- : -
Виктория
28.01 | 23:00
Виктория
- : -
Ягеллония
30.01 | 17:00
Виктория
- : -
Градец-Кралове
06.02 | 17:00
Словацко
- : -
Виктория
13.02 | 17:00
Виктория
- : -
Артис
20.02 | 17:00
Сигма
- : -
Виктория
27.02 | 17:00
Виктория
- : -
Славия
06.03 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Виктория
13.03 | 17:00
Виктория
- : -
Яблонец
20.03 | 17:00
Пардубице
- : -
Виктория
03.04 | 16:00
Виктория
- : -
Баник
10.04 | 16:00
Спарта
- : -
Виктория
17.04 | 16:00
Виктория
- : -
Богемианс 1905
24.04 | 16:00
Слован
- : -
Виктория
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