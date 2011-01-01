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Чехия. Шанс Лига
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Виктория
Результаты
€ 50,75 млн
Виктория - результаты матчей
Пльзень
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доосан Арена
Сайт:
http://www.fcviktoria.cz/
Тренер:
Радослав Ковач
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Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Лига Европы. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Лига Европы. 2024/2025
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Товарищеские матчи. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Чехия. Синот Лига. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Чехия. Синот Лига. 2014/2015
Суперкубок Чехии. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Суперкубок Чехии. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Copa del Sol. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Суперкубок Чехии. Финал 2010
Чемпионат Чехии. 2009/2010
05.11 | 20:45
Лиллестрем
0 : 1
Виктория
22.10 | 22:00
Виктория
1 : 2
Левски
15.10 | 22:00
Ференцварош
2 : 1
Виктория
17.09 | 22:00
Виктория
0 : 3
Юнион СЖ
27.08 | 20:00
Виктория
5 : 1
Црвена Звезда
20.08 | 21:00
Црвена Звезда
3 : 0
Виктория
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