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Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Состав
€ 50,75 млн
Виктория - состав команды
Пльзень
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доосан Арена
Сайт:
http://www.fcviktoria.cz/
Тренер:
Радослав Ковач
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
44
Вигеле Флориан
Вра
25
€ 2.2 млн
13
Тврдон Марьян
Вра
32
€ 0.1 млн
30
Viktor Baier
Вра
-
1
Dominik Tapaj
Вра
-
40
Дуэ Сампсон
Защ
25
€ 5 млн
3
Вавро Денис
Защ
30
€ 5 млн
14
Доски Мерчас
Защ
26
€ 1.7 млн
21
Емелка Вацлав
Защ
31
€ 1.2 млн
98
Пребсл Филип
Защ
23
€ 0.9 млн
2
Гейда Лукаш
Защ
36
€ 0.1 млн
5
Karel Spacil
Защ
-
2
Tobias Paliscak
Защ
-
6
Черв Лукас
Пол
25
€ 6 млн
19
Суаре Шейк
Пол
24
€ 3.5 млн
9
Висински Денис
Пол
23
€ 3 млн
12
Сойка Александр
Пол
23
€ 2.3 млн
18
Ладра Томаш
Пол
29
€ 1.3 млн
17
Грошовски Патрик
Пол
34
€ 1.3 млн
29
Габриэль Адам
Пол
25
€ 0.65 млн
7
Лавал Самсон
Пол
22
€ 0.15 млн
99
Мемич Амар
Нап
25
€ 4.5 млн
80
Аду Принс Квабена
Нап
23
€ 3 млн
23
Бабукарра Фаал
Нап
23
€ 2.5 млн
10
Туре Мохамед
Нап
21
€ 2 млн
25
Кабонго Кристоф
Нап
23
€ 0.75 млн
11
Выдра Матей
Нап
34
€ 0.6 млн
36
Stefan Pirgić
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 7
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