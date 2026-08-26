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«Виктория» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:20
Виктория - Црвена Звезда
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Црвены Звезды»
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между чешской «Викторией» и сербской «Црвеной Звездой» пройдет 27 августа 2026 года в Пльзене на стадионе «Доосан-Арена». Первая встреча в Белграде завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь чешскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и выйти в групповой этап. «Виктория» традиционно сильна дома – она не проигрывает в восьми из десяти последних матчей на своeм поле, но еe оборона в последнее время действует крайне нестабильно, пропуская в среднем 2,80 гола за игру. «Црвена Звезда», напротив, имеет надeжную защиту (0,60 пропущенных мяча в среднем) и комфортное преимущество после первого матча. Сможет ли «Виктория» преподнести сенсацию и отыграть три мяча перед своими болельщиками, или «Црвена Звезда» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Виктория» постарается использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы попытаться отыграть три мяча. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В стартовых турах чемпионата Чехии «Виктория» показала яркую игру, забивая по три и пять мячей, хотя и пропускала много. Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В первом матче с «Црвеной Звездой» чехи пропустили три гола, не сумев ответить ни одним. Чтобы пройти дальше, им необходимо забить минимум три мяча и не пропустить – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков «Виктория» вряд ли сможет переломить ход противостояния.

«Црвена Звезда» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной обороной. Команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей, а в атаке стабильна – забивает 1,80 мяча за игру. В первом матче сербы разгромили «Викторию» со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Сербии они разгромили «Чукарички» (4:0) и «Нови-Пазар» (2:0), подтвердив свою готовность к еврокубкам. Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече. Надeжная оборона и уверенность в своих силах делают «Црвену Звезду» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Црвена Звезда» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, надeжной обороне и более высокому классу. «Виктория» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Црвена Звезда» одержала разгромную победу со счeтом 3:0. Текущая форма «Црвены Звезды» – стабильные победы и надeжная оборона, тогда как «Виктория» много забивает, но ещe больше пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
5
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
2
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Денис Висински
АП
99
Амар Мемич
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
70
Мухаммед Чам
АП
22
Василие Костов
АП
14
Осман Букари
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Виктория
1
Dominik Tapaj
ВР
18
Томаш Ладра
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
10
Мохамед Туре
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
4-3-2-1
44
Вигеле
14
Доски
40
Дуэ
5
98
Пребсл
6
Черв
17
Грошовски
19
Суаре
9
Висински
99
Мемич
80
Аду
3-1-3-3
1
Матеус
32
Люккассен
30
Тебо
13
Велькович
33
Крунич
14
Букари
22
Костов
70
Чам
21
Элшник
7
Арнаутович
4
Иванич
80
Аду
18
Ладра
18
Ладра
80
Аду
19
Суаре
12
Сойка
12
Сойка
19
Суаре
5
11
Выдра
11
Выдра
5
9
Висински
25
Кабонго
25
Кабонго
9
Висински
6
Черв
23
Бабукарра
23
Бабукарра
6
Черв
98
Пребсл
37
37
98
Пребсл
21
Элшник
5
Родригао
5
Родригао
21
Элшник
4
Иванич
6
Байо
6
Байо
4
Иванич
70
Чам
37
Лучич
37
Лучич
70
Чам
7
Арнаутович
22
Энем
22
Энем
7
Арнаутович
Остались в запасе
Виктория
Црвена Звезда
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Альберт Риера

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Црвены Звезды» в основное время. Надeжная оборона гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая защита «Виктории», которая пропускает в среднем 2,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Викторией» и «Црвеной Звездой» состоится 27 августа 2026 года в Пльзене на стадионе «Доосан-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть онлайн.

3.60
Победа «Црвены Звезды»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Црвена Звезда Виктория
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