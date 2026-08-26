Ответный матч плей-офф Лиги Европы между чешской «Викторией» и сербской «Црвеной Звездой» пройдет 27 августа 2026 года в Пльзене на стадионе «Доосан-Арена». Первая встреча в Белграде завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь чешскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и выйти в групповой этап. «Виктория» традиционно сильна дома – она не проигрывает в восьми из десяти последних матчей на своeм поле, но еe оборона в последнее время действует крайне нестабильно, пропуская в среднем 2,80 гола за игру. «Црвена Звезда», напротив, имеет надeжную защиту (0,60 пропущенных мяча в среднем) и комфортное преимущество после первого матча. Сможет ли «Виктория» преподнести сенсацию и отыграть три мяча перед своими болельщиками, или «Црвена Звезда» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Виктория» постарается использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы попытаться отыграть три мяча. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель, который даeт надежду на голы в ответной встрече. В стартовых турах чемпионата Чехии «Виктория» показала яркую игру, забивая по три и пять мячей, хотя и пропускала много. Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В первом матче с «Црвеной Звездой» чехи пропустили три гола, не сумев ответить ни одним. Чтобы пройти дальше, им необходимо забить минимум три мяча и не пропустить – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков «Виктория» вряд ли сможет переломить ход противостояния.

«Црвена Звезда» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной обороной. Команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей, а в атаке стабильна – забивает 1,80 мяча за игру. В первом матче сербы разгромили «Викторию» со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Сербии они разгромили «Чукарички» (4:0) и «Нови-Пазар» (2:0), подтвердив свою готовность к еврокубкам. Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече. Надeжная оборона и уверенность в своих силах делают «Црвену Звезду» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Црвена Звезда» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, надeжной обороне и более высокому классу. «Виктория» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Црвена Звезда» одержала разгромную победу со счeтом 3:0. Текущая форма «Црвены Звезды» – стабильные победы и надeжная оборона, тогда как «Виктория» много забивает, но ещe больше пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 5 Забитых мячей 4 2.5 В среднем за матч 2 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Виктория 5 : 1 Црвена Звезда Лига Европы, 4 раунд Виктория 5 : 1 Црвена Звезда Лига Европы, 4 раунд Црвена Звезда 3 : 0 Виктория

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Црвены Звезды» в основное время. Надeжная оборона гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая защита «Виктории», которая пропускает в среднем 2,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Викторией» и «Црвеной Звездой» состоится 27 августа 2026 года в Пльзене на стадионе «Доосан-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.