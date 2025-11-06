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  • «Виктория» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Виктория» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
Виктория
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
(К) ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
9
Матей Валента
АП
99
Амар Мемич
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-3-2-2
23
Йедличка
22
Палушка
40
Дуэ
21
Емелка
6
Черв
19
Суаре
18
Ладра
9
Валента
99
Мемич
17
Дуросинми
80
Аду
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
24
Остерволде
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
5
Юкшек
94
Талиска
17
Шиманьски
70
Айдын
21
Эн-Несири
6
Черв
15
Маркович
15
Маркович
6
Черв
99
Мемич
24
Гавел
24
Гавел
99
Мемич
9
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
9
Валента
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
70
Айдын
10
Асенсио
10
Асенсио
70
Айдын
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
45
Нене
45
Нене
17
Шиманьски
Остались в запасе
Виктория
Фенербахче
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Виктория - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
278
449
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Фенербахче», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория»«Фенербахче»

«Виктория» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Виктория
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