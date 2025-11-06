Составы команд
Виктория
Виктория
3-3-2-2
23
Йедличка
22
Палушка
40
Дуэ
21
Емелка
6
Черв
19
Суаре
18
Ладра
9
Валента
99
Мемич
17
Дуросинми
80
Аду
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
24
Остерволде
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
5
Юкшек
94
Талиска
17
Шиманьски
70
Айдын
21
Эн-Несири
6
Черв
15
Маркович
15
Маркович
6
Черв
99
Мемич
24
Гавел
24
Гавел
99
Мемич
9
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
9
Валента
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
70
Айдын
10
Асенсио
10
Асенсио
70
Айдын
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
45
Нене
45
Нене
17
Шиманьски
Остались в запасе
Виктория
Фенербахче
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Виктория - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
278
449
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Фенербахче», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»