На стадионе «Доосан-Арена» хозяева будут пытаться отыграть три мяча, пропущенные в первой встрече. «Виктория» находится в непростом положении, ведь им нужно активно идти вперед, оставляя пространство для контратак соперника. «Рейнджерс» же приедет в Чехию с комфортным преимуществом и может позволить себе играть более осторожно, концентрируясь на сохранении результата и использовании свободных зон.

«Виктория»

Чешский клуб в последних матчах демонстрирует проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем 1,4 гола за игру, а серия из восьми встреч с пропущенными мячами подтверждает эту тенденцию. В атаке «Виктория» действует умеренно, забивая примерно один гол за игру. Дома чехи выглядят крепче – не проигрывают в 6 из 8 последних встреч, что дает шанс на положительный результат в этом поединке. Однако им потребуется агрессивная игра в атаке, что неизбежно приведет к рискам в обороне.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб в отличной форме – 12 матчей без поражений и стабильная реализация в атаке (1,6 гола за игру). Команда забивает в 12 матчах подряд, что делает еe угрозой для любой обороны. При этом «Рейнджерс» пропускает в среднем один гол за игру, что оставляет соперникам шанс на результативные действия. На выезде подопечные наставника действуют прагматично, но почти всегда находят момент для взятия ворот.

Факты о командах

«Виктория»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Пропускает в 8 матчах подряд

Средняя результативность – 1 гол за игру

«Рейнджерс»

Не проигрывает в 12 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд

Средняя результативность – 1,6 гола за игру

Прогноз на матч

С учeтом результата первой встречи «Виктории» придeтся играть открыто и рисковать. Это увеличивает шансы на обмен голами, ведь «Рейнджерс» отлично использует контратаки и не упускает возможности забить. Чехи будут стараться порадовать болельщиков и не уступить дома, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. Наиболее логичный сценарий – голы с обеих сторон и итоговый результат, при котором гости сохранят общее преимущество.

Рекомендованные ставки