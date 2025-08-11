Введите ваш ник на сайте
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85

11 августа 2025 8:21
Виктория - Рейнджерс
12 авг. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
Обе забьют
На стадионе «Доосан-Арена» хозяева будут пытаться отыграть три мяча, пропущенные в первой встрече. «Виктория» находится в непростом положении, ведь им нужно активно идти вперед, оставляя пространство для контратак соперника. «Рейнджерс» же приедет в Чехию с комфортным преимуществом и может позволить себе играть более осторожно, концентрируясь на сохранении результата и использовании свободных зон.

«Виктория»

Чешский клуб в последних матчах демонстрирует проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем 1,4 гола за игру, а серия из восьми встреч с пропущенными мячами подтверждает эту тенденцию. В атаке «Виктория» действует умеренно, забивая примерно один гол за игру. Дома чехи выглядят крепче – не проигрывают в 6 из 8 последних встреч, что дает шанс на положительный результат в этом поединке. Однако им потребуется агрессивная игра в атаке, что неизбежно приведет к рискам в обороне.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб в отличной форме – 12 матчей без поражений и стабильная реализация в атаке (1,6 гола за игру). Команда забивает в 12 матчах подряд, что делает еe угрозой для любой обороны. При этом «Рейнджерс» пропускает в среднем один гол за игру, что оставляет соперникам шанс на результативные действия. На выезде подопечные наставника действуют прагматично, но почти всегда находят момент для взятия ворот.

Факты о командах

«Виктория»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1 гол за игру

«Рейнджерс»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1,6 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
05.08.2025
Виктория

Прогноз на матч

С учeтом результата первой встречи «Виктории» придeтся играть открыто и рисковать. Это увеличивает шансы на обмен голами, ведь «Рейнджерс» отлично использует контратаки и не упускает возможности забить. Чехи будут стараться порадовать болельщиков и не уступить дома, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. Наиболее логичный сценарий – голы с обеих сторон и итоговый результат, при котором гости сохранят общее преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 1 – коэффициент 1.90

Обе забьют
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Рейнджерс Виктория
Рекомендуем
