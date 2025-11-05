Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Виктория» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

05 ноября 2025 11:34
Виктория - Фенербахче
06 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе команды забьют
Сделать ставку

6 ноября на «Доосан-Арене» в Пльзене состоится матч 4-го тура Лиги Европы между местной «Викторией» и турецким «Фенербахче». Обе команды набрали отличный ход: чехи возглавляют свою группу с 7 очками, турки отстают всего на балл. Встреча обещает быть напряжeнной и конкурентной – с высокой вероятностью обмена голами.

«Виктория»

Чешский клуб на удивление уверенно идeт по еврокубковому пути, не проигрывая на групповом этапе. Победа над «Ромой» в Риме (2:1) стала главным заявлением «Виктории» в этом розыгрыше. Команда выиграла 5 последних матчей во всех турнирах, забив в них 9 голов и пропустив всего 2. В среднем за игру – 1.80 гола забито и 0.40 пропущено. Рафиу Дуросинми стал важным элементом атакующей игры – 9 голов в 18 матчах. «Виктория» демонстрирует баланс между атакой и обороной и действует грамотно в позиционном прессинге. Особенно надeжна команда дома, где регулярно играет на ноль.

«Фенербахче»

Турецкий гранд также в отличной форме: 4 победы подряд, включая успехи в Суперлиге и минимальную победу над «Штутгартом» в Лиге Европы. В последних 5 играх «Фенербахче» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил только 3. Юссеф Эн-Несири с 6 мячами остаeтся главной атакующей силой команды. Турки любят играть агрессивно, особенно во втором тайме, и используют быструю доставку мяча вперeд через фланги. Однако на выезде команда может допускать просадки в концентрации – «Бешикташу» и «Газиантепу» забили по 3 и 4 мяча, но также пропустили.

Факты о командах

«Виктория»

  • Победа в 5 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Ромой» в Лиге Европы

«Фенербахче»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Минимально обыграл «Штутгарт» в прошлом туре ЛЕ

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 4 тур
Виктория
0 : 0
06.11.2025
Фенербахче
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 1
15.03.2013
Виктория
Лига Европы, 1/8 финала
Виктория
0 : 1
07.03.2013
Фенербахче

Прогноз на матч «Виктория» – «Фенербахче»

Матч между двумя командами, находящимися в отличной форме, обещает быть равным. «Виктория» делает ставку на организацию и оборонительную надeжность, тогда как «Фенербахче» играет более открыто и агрессивно. Обе команды регулярно забивают, при этом гости чаще действуют в атакующем ключе, что может открыть пространство для контратак чехов. На фоне столь равной борьбы логично ожидать голов с обеих сторон и, возможно, минимальное преимущество хозяев за счeт домашнего статуса.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.87
  • 1Х (Виктория не проиграет) – коэффициент 1.90

1.87
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Фенербахче Виктория
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 