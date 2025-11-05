6 ноября на «Доосан-Арене» в Пльзене состоится матч 4-го тура Лиги Европы между местной «Викторией» и турецким «Фенербахче». Обе команды набрали отличный ход: чехи возглавляют свою группу с 7 очками, турки отстают всего на балл. Встреча обещает быть напряжeнной и конкурентной – с высокой вероятностью обмена голами.

«Виктория»

Чешский клуб на удивление уверенно идeт по еврокубковому пути, не проигрывая на групповом этапе. Победа над «Ромой» в Риме (2:1) стала главным заявлением «Виктории» в этом розыгрыше. Команда выиграла 5 последних матчей во всех турнирах, забив в них 9 голов и пропустив всего 2. В среднем за игру – 1.80 гола забито и 0.40 пропущено. Рафиу Дуросинми стал важным элементом атакующей игры – 9 голов в 18 матчах. «Виктория» демонстрирует баланс между атакой и обороной и действует грамотно в позиционном прессинге. Особенно надeжна команда дома, где регулярно играет на ноль.

«Фенербахче»

Турецкий гранд также в отличной форме: 4 победы подряд, включая успехи в Суперлиге и минимальную победу над «Штутгартом» в Лиге Европы. В последних 5 играх «Фенербахче» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил только 3. Юссеф Эн-Несири с 6 мячами остаeтся главной атакующей силой команды. Турки любят играть агрессивно, особенно во втором тайме, и используют быструю доставку мяча вперeд через фланги. Однако на выезде команда может допускать просадки в концентрации – «Бешикташу» и «Газиантепу» забили по 3 и 4 мяча, но также пропустили.

Факты о командах

«Виктория»

Победа в 5 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.80 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Ромой» в Лиге Европы

«Фенербахче»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Минимально обыграл «Штутгарт» в прошлом туре ЛЕ

Прогноз на матч «Виктория» – «Фенербахче»

Матч между двумя командами, находящимися в отличной форме, обещает быть равным. «Виктория» делает ставку на организацию и оборонительную надeжность, тогда как «Фенербахче» играет более открыто и агрессивно. Обе команды регулярно забивают, при этом гости чаще действуют в атакующем ключе, что может открыть пространство для контратак чехов. На фоне столь равной борьбы логично ожидать голов с обеих сторон и, возможно, минимальное преимущество хозяев за счeт домашнего статуса.

Рекомендованные ставки: