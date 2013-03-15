Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Виктория
Фенербахче - Виктория: обзор матча 15 марта 2013
Фенербахче
15.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Виктория
44'
С. Учан
60'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Виктория
Замена
Э. Коркмаз
️️️️
К.
90'
+1
87'
Желтая карточка
С. Тецл
87'
Замена
М. Филло
️️️️
Ф. Райторал
83'
Желтая карточка
Д. Коларж
Замена
М. Топуз
️️️️
М. Сов
82'
Желтая карточка
Г. Генюл
79'
71'
Замена
М. Дуриш
️️️️
П. Хорват
64'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Бакош
Желтая карточка
Д. Кейт
63'
62'
Желтая карточка
М. Бакош
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Дарида
Пас отдал
Я. Коваржик
ГОЛ! 1:0!
С. Учан
Пас отдал
К.
44'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Топал
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
38
Мехмет Топуз
ПП
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
11
Станислав Тецл
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Демирель
2
Йобо
77
Генюл
3
Циглер
88
Эркин
14
Иртегюн
21
Шахин
5
Топал
7
Кейт
16
Кристиан
17
Сов
3-3-2-1-1
1
Козачик
14
Ржезник
28
Чишовски
26
Прохазка
27
Райторал
10
Хорват
8
Лимберски
16
Дарида
26
Коларж
19
Коваржик
23
Бакош
16
Кристиан
4
Коркмаз
4
Коркмаз
16
Кристиан
5
Топал
48
Учан
48
Учан
5
Топал
17
Сов
38
Топуз
38
Топуз
17
Сов
27
Райторал
7
Филло
7
Филло
27
Райторал
23
Бакош
11
Тецл
11
Тецл
23
Бакош
10
Хорват
57
Дуриш
57
Дуриш
10
Хорват
Остались в запасе
Фенербахче
Виктория
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Фенербахче - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Виктория
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+