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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Фенербахче
Виктория - Фенербахче: обзор матча 07 марта 2013
Виктория
07.03.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
81'
П. Вебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Фенербахче
Замена
Л. Гейда
️️️️
Д. Коларж
89'
85'
Замена
М. Топуз
️️️️
П. Вебо
83'
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Сов
81'
ГОЛ! 0:1!
П. Вебо
Замена
М. Филло
️️️️
М. Дуриш
69'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Бакош
60'
51'
Желтая карточка
Р. Циглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
30
Матей Кончал
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
4-1-2-1-2
1
Козачик
28
Чишовски
26
Прохазка
14
Ржезник
27
Райторал
10
Хорват
16
Дарида
26
Коларж
19
Коваржик
23
Бакош
57
Дуриш
4-3-1-2
1
Демирель
14
Иртегюн
77
Генюл
3
Циглер
2
Йобо
7
Кейт
5
Топал
21
Шахин
16
Кристиан
9
Вебо
17
Сов
26
Коларж
2
Гейда
2
Гейда
26
Коларж
57
Дуриш
7
Филло
7
Филло
57
Дуриш
23
Бакош
11
Тецл
11
Тецл
23
Бакош
17
Сов
88
Эркин
88
Эркин
17
Сов
9
Вебо
38
Топуз
38
Топуз
9
Вебо
Остались в запасе
Виктория
Фенербахче
30
Матей Кончал
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
21
Роман Адамов
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
10
Вейкан Шимшек
ЦП
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
30
Матей Кончал
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
21
Роман Адамов
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Остались в запасе
10
Вейкан Шимшек
ЦП
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Виктория - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Доосан Арена
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