  • Главная
  • Новости
  • «Виктория» Пльзень – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Виктория» Пльзень – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Вчера, 19:35
Виктория
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Порту
6' Л. Черв
90' D. Gül
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виктория
44
Florian Wiegele
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
18
Томаш Ладра
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Денис Висински
АП
32
Матей Валента
АП
99
Амар Мемич
ПВ
11
Матей Выдра
(К) ЦФ
7
Christophe Kabongo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
86
Родригу Мора
АП
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Виктория
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
34
Petr Kubín
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
85
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
33
Adam Novak
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Пепе
ЛВ
27
Deniz Gül
ЦФ
72
André Miranda
ЦФ
2-3-3-2
44
14
Доски
5
18
Ладра
6
Черв
19
Суаре
9
Висински
32
Валента
99
Мемич
7
11
Выдра
4-1-3-2
99
Кошта
52
Фернандеш
4
Кивиор
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
17
Сайнс
86
Мора
8
Фрохольдт
9
Омородион
7
Гомес
9
Висински
24
Гавел
24
Гавел
9
Висински
18
Ладра
85
Зеликович
85
Зеликович
18
Ладра
7
80
Аду
80
Аду
7
20
Кошта
74
Моура
74
Моура
20
Кошта
52
Фернандеш
22
Варела
22
Варела
52
Фернандеш
86
Мора
10
Вейга
10
Вейга
86
Мора
17
Сайнс
11
Пепе
11
Пепе
17
Сайнс
7
Гомес
27
27
7
Гомес
Виктория
Точно не сыграют
Сампсон Дуэ
ЦЗ
Лукаш Гейда
ЦЗ
Патрик Грошовски
ЦП
Вацлав Емелка
ЦЗ
Адам Кадлец
ЦЗ
Ян Копиц
ЦП
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Tom Sloncik
ЦП
Alexandr Sojka
ЦП
Dominik Tapaj
ВР
Даниэль Васулин
ЦФ
Порту
Точно не сыграют
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Tomás Pérez
ЦП
Oskar Pietuszewski
ЦФ
Тиаго Силва
ЦЗ
Люк де Йонг
ЦФ
Статистика матча Виктория - Порту
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
229
471
Сейвы
7
1
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» Пльзень против «Порту», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Порту»

«Витория» Пльзень – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Виктория Порту Витория Гимараеш
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
