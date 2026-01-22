22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Виктория
2-3-3-2
44
14
Доски
5
18
Ладра
6
Черв
19
Суаре
9
Висински
32
Валента
99
Мемич
7
11
Выдра
4-1-3-2
99
Кошта
52
Фернандеш
4
Кивиор
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
17
Сайнс
86
Мора
8
Фрохольдт
9
Омородион
7
Гомес
9
Висински
24
Гавел
24
Гавел
9
Висински
18
Ладра
85
Зеликович
85
Зеликович
18
Ладра
7
80
Аду
80
Аду
7
20
Кошта
74
Моура
74
Моура
20
Кошта
52
Фернандеш
22
Варела
22
Варела
52
Фернандеш
86
Мора
10
Вейга
10
Вейга
86
Мора
17
Сайнс
11
Пепе
11
Пепе
17
Сайнс
7
Гомес
27
27
7
Гомес
Остались в запасе
Виктория
Порту
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
34
Petr Kubín
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
72
André Miranda
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Франческо Фариоли
Виктория
Точно не сыграют
Статистика матча Виктория - Порту
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
229
471
Сейвы
7
1
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» Пльзень против «Порту», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»