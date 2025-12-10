11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Виктория». Игра в Афинах начнется в 23:00 (мск).

«Панатинаикос»

Команда Рафаэля Бенитеса с 9 очками располагается на 14-й позиции общего этапа. «Панатинаикос» добыл 3 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:7.

Последние результаты «Панатинаикоса»:

07.12.25 «Лариса» – «Панатинаикос» – 2:2;

03.12.25 «Панатинаикос» – «Кифисия» – 1:0;

30.11.25 «Панатинаикос» – АЕК – 2:3.

«Виктория»

«Виктория» набрала 9 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Мартина Хиски добыли 2 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:2.

Предыдущие результаты «Виктории»:

06.12.25 «Словацко» – «Виктория» – 3:0;

30.11.25 «Виктория» – «Млада-Болеслав» – 2:1;

27.11.25 «Виктория» – «Фрайбург» – 0:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Виктория»

Встреча соседей по таблице обещает быть упорной. «Виктория» еще ни разу не проиграла и пропустила лишь 2 мяча в 5 турах. У «Панатинаикоса» сложный календарь на концовку общего этапа – выезд к «Фенербахче» и домашняя игра с «Ромой». Грекам очень нужна победа над «Викторией».

Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.50.