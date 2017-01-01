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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
Результаты
€ 121 млн
Црвена Звезда - результаты матчей
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Райко Митич
Сайт:
http://www.crvenazvezdafk.com/
Тренер:
Альберт Риера
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок Первого Канала. 2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 20:00
ИМТ Белград
0 : 1
Црвена Звезда
10.09 | 20:00
Радник
0 : 0
Црвена Звезда
06.09 | 20:00
Црвена Звезда
2 : 1
Партизан
30.08 | 21:00
Земун
0 : 2
Црвена Звезда
23.08 | 20:00
Црвена Звезда
4 : 0
Чукарички
08.08 | 21:00
Црвена Звезда
2 : 0
Нови Пазар
26.07 | 20:00
Црвена Звезда
3 : 1
Войводина
17.07 | 21:00
Црвена Звезда
5 : 0
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