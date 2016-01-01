Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|82
|Борян Милан
|Вра
|25
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Родич Милан
|Защ
|31
|6
|0
|0
|2
|0
|€ 0.5 млн.
|25
|Эракович Страхинья
|Защ
|22
|6
|0
|0
|1
|0
|-
|15
|Драгович Александар
|Защ
|31
|5
|0
|0
|3
|0
|€ 5 млн.
|19
|Милунович Неманья
|Защ
|33
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 0.9 млн.
|77
|Гобельич Марко
|Защ
|30
|3
|0
|1
|0
|0
|-
|6
|Панков Радован
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|16
|Азарови Ираклий
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Канга Каку Гуелор
|Пол
|32
|6
|3
|0
|1
|0
|€ 3.5 млн.
|35
|Жуниор Секу Саного
|Пол
|33
|4
|0
|0
|2
|0
|€ 0.8 млн.
|8
|Иванич Мирко
|Пол
|29
|4
|0
|1
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|20
|Кангва Кингс
|Пол
|23
|4
|0
|0
|0
|1
|€ 1.2 млн.
|22
|Николич Велько
|Пол
|23
|3
|1
|0
|0
|0
|-
|72
|Пешич Александар
|Нап
|30
|6
|1
|1
|2
|0
|€ 1 млн.
|10
|Катай Александар
|Нап
|32
|6
|2
|0
|2
|0
|€ 1.6 млн.
|55
|Срнич Славолюб
|Нап
|31
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 0.475 млн.
|19
|Букари Осман
|Нап
|24
|5
|0
|2
|0
|0
|€ 3 млн.
|80
|Митрович Стефан
|Нап
|20
|4
|2
|0
|0
|0
|-
|18
|Мустафа Ибрахим
|Нап
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Набуан Эль-Фарду
|Нап
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.25 млн.
|70
|Кулибали Калифа
|Нап
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|17
|Мотика Неманья
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Попович Зоран
|Вра
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Васильевич Никола
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|5
|Спайич Урош
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Лекович Стефан
|Защ
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|7
|Крстичич Ненад
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Мияилович Срджан
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Пруцев Егор
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|38
|Станкович Никола
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|70
|Спиридонович Срджан
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Раконьяц Марко
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|9
|Павков Милан
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Миятович Йован
|Нап
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 13