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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
Состав
€ 121 млн
Црвена Звезда - состав команды
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Райко Митич
Сайт:
http://www.crvenazvezdafk.com/
Тренер:
Альберт Риера
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Матеус
Вра
34
€ 2 млн
18
Глазер Омри
Вра
30
€ 1.5 млн
77
Гутеша Иван
Вра
24
€ 0.8 млн
50
Savo Radanović
Вра
-
44
Милосавлевич Велько
Защ
19
€ 20 млн
13
Велькович Милош
Защ
30
€ 3 млн
30
Тебо Франклин
Защ
26
€ 3 млн
5
Родригао
Защ
31
€ 2.5 млн
3
Накаяма Юта
Защ
29
€ 1.5 млн
32
Люккассен Деррик
Защ
31
€ 1 млн
45
Гудель Стефан
Защ
20
€ 1 млн
23
Ристич Михайло
Защ
30
€ 0.8 млн
71
Adem Avdić
Защ
-
21
Элшник Тими
Пол
28
€ 6 млн
20
Хандель Томаш
Пол
25
€ 6 млн
33
Крунич Раде
Пол
32
€ 3.5 млн
70
Чам Мухаммед
Пол
25
€ 3.5 млн
15
Абу Фани Мохаммед
Пол
28
€ 3 млн
4
Иванич Мирко
Пол
33
€ 3 млн
6
Байо Махмуду
Пол
22
€ 2 млн
8
Балов Кристиян
Пол
20
€ 1 млн
8
Канга Каку Гуелор
Пол
36
€ 0.225 млн
60
Гаштаров Матей
Пол
19
-
9
Дьенг Бамба
Нап
26
€ 15 млн
7
Милсон
Нап
26
€ 3 млн
14
Букари Осман
Нап
27
€ 2.5 млн
75
Лоизу Лоизос
Нап
23
€ 2.2 млн
7
Арнаутович Марко
Нап
37
€ 2 млн
37
Лучич Владимир
Нап
24
€ 1.8 млн
49
Радоньич Неманья
Нап
30
€ 1 млн
10
Катай Александар
Нап
35
€ 0.7 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 8
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