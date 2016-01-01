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    Црвена Звезда - состав

    Город Белград
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт http://www.crvenazvezdafk.com/
    Стадион Райко Митич
    Тренер Милош Милоевич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    82 Борян Милан Канада Сербия Вра 25 6 0 0 0 0 -
    23 Родич Милан Сербия Защ 31 6 0 0 2 0 € 0.5 млн.
    25 Эракович Страхинья Сербия Защ 22 6 0 0 1 0 -
    15 Драгович Александар Австрия Сербия Защ 31 5 0 0 3 0 € 5 млн.
    19 Милунович Неманья Сербия Защ 33 5 0 0 1 0 € 0.9 млн.
    77 Гобельич Марко Сербия Защ 30 3 0 1 0 0 -
    6 Панков Радован Сербия Защ 27 2 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    16 Азарови Ираклий Грузия Защ 21 1 0 0 0 0 -
    8 Канга Каку Гуелор Габон Пол 32 6 3 0 1 0 € 3.5 млн.
    35 Жуниор Секу Саного Кот-д'Ивуар Пол 33 4 0 0 2 0 € 0.8 млн.
    8 Иванич Мирко Черногория Пол 29 4 0 1 0 0 € 1.5 млн.
    20 Кангва Кингс Замбия Пол 23 4 0 0 0 1 € 1.2 млн.
    22 Николич Велько Сербия Пол 23 3 1 0 0 0 -
    72 Пешич Александар Сербия Нап 30 6 1 1 2 0 € 1 млн.
    10 Катай Александар Сербия Нап 32 6 2 0 2 0 € 1.6 млн.
    55 Срнич Славолюб Сербия Нап 31 5 0 0 1 0 € 0.475 млн.
    19 Букари Осман Гана Нап 24 5 0 2 0 0 € 3 млн.
    80 Митрович Стефан Сербия Нап 20 4 2 0 0 0 -
    18 Мустафа Ибрахим Гана Нап 22 3 0 0 0 0 -
    21 Набуан Эль-Фарду Коморские Острова Франция Нап 33 2 0 0 0 0 € 1.25 млн.
    70 Кулибали Калифа Мали Нап 31 2 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    17 Мотика Неманья Сербия Нап 19 1 0 0 0 0 -
    1 Попович Зоран Сербия Вра 34 - - - - - -
    27 Васильевич Никола Сербия Вра 26 - - - - - € 0.5 млн.
    5 Спайич Урош Сербия Защ 30 - - - - - -
    44 Лекович Стефан Сербия Защ 19 - - - - - € 0.3 млн.
    7 Крстичич Ненад Сербия Пол 32 - - - - - -
    33 Мияилович Срджан Сербия Пол 29 - - - - - -
    29 Пруцев Егор Россия Пол 20 - - - - - -
    38 Станкович Никола Сербия Пол 19 - - - - - € 0.15 млн.
    70 Спиридонович Срджан Австрия Нап 29 - - - - - -
    77 Раконьяц Марко Черногория Нап 22 - - - - - € 0.5 млн.
    9 Павков Милан Сербия Нап 29 - - - - - -
    9 Миятович Йован Сербия Нап 17 - - - - - € 0.4 млн.
    Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 13
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