Канчельскис прокомментировал перспективы Батракова в «Галатасарае»

Андрей Канчельскис ответил, может ли новичок «Галатасарая» Алексей Батраков повторить судьбу Артема Дзюбы в Турции.

«Батраков не провалится в Турции как Дзюба. Это два совершенно разных примера.

Артем туда уезжал на пенсию, а Батраков голоден до побед, до международных матчей. Он едет туда доказывать, что может играть в Европе, а не только в РПЛ на низких скоростях.

Думаю, он не повторит судьбу Дзюбы. И «Галатасарай» все-таки гораздо более серьезная команда, чем та, в которой играл Дзюба.

Желаю ему удачи и не расслабляться. Чемпионат Турции – это не второсортная лига. Там пахать придется», – сказал Канчельскис.