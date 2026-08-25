Канчельскис прокомментировал перспективы Батракова в «Галатасарае»

Андрей Канчельскис ответил, может ли новичок «Галатасарая» Алексей Батраков повторить судьбу Артема Дзюбы в Турции.
«Батраков не провалится в Турции как Дзюба. Это два совершенно разных примера.
Артем туда уезжал на пенсию, а Батраков голоден до побед, до международных матчей. Он едет туда доказывать, что может играть в Европе, а не только в РПЛ на низких скоростях.
Думаю, он не повторит судьбу Дзюбы. И «Галатасарай» все-таки гораздо более серьезная команда, чем та, в которой играл Дзюба.
Желаю ему удачи и не расслабляться. Чемпионат Турции – это не второсортная лига. Там пахать придется», – сказал Канчельскис.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Советский спорт»