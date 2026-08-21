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Канчельскис вынес вердикт «Спартаку»

21 августа, 17:14
25

Андрей Канчельскис не считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионство в сезоне РПЛ-2026/27.

  • Красно-белые выиграли 3 из 4 стартовых матчей РПЛ, уступив лишь «Краснодару» (1:2).
  • Их следующий соперник – «Зенит» (23 августа, 20:00 мск).

«Спартак» выиграл две-три игры – и уже чемпионы, одну-две проиграет – уже нет. Команда будет бороться за третье-четвeртое место. У «Спартака» нет стабильности.

Обыграли «Балтику» – и всe, мы уже чемпионы. Посмотрим, как будут двигаться дальше. Рано делать выводы.

«Спартак» идeт на третьем месте в турнирной таблице. Но мы же сейчас не закончим чемпионат», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (25)
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Литейный 4 (returned)
1787322696
Комментарий скрыт модератором
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рылы
1787322930
одна маленькая поправочка: хрюканы будут бороться за своё любимое 6-7 место.
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zigbert
1787324651
Гончаренко думает иначе.
Ответить
шахта Заполярная
1787324815
Кончита обижен на Спартак, у него болельщик Спартака Стас Михайлов жену забрал.
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ТяжелаяАртиллерия
1787325003
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1787325600
...Кончита, а кто предварительно прочит на первую ступень Спартак, не задумывался? Подскажу - верноподданные ГоргазТВ и их приглашённые завсегдатаи. Зачем?... А подумай сам своей тумкалкой... Если же руководители клуба Спартак ещё до начала чемпионата провозглашают своей целью борьбу за чемпионство, то это неудивительно, учитывая статус клуба, армию болельщиков и бюджет, другой цели и существовать не должно...
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val69
1787326177
Мы то хоть, то чемпионы, то нет.. А, ты постоянно КОНЧенный тридварас... Обиженка, итит твою...
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Айболид
1787326549
Андрейка девчат шибко обидел , вон как заливаются))
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NewLife
1787329934
Откуда и куда вынес, уточните😄
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FWSPM
1787330107
пукан горит у андрюши...представляю что будет когда Спартак прибьет его любимую помойку
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