Канчельскис вынес вердикт «Спартаку»

Андрей Канчельскис не считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионство в сезоне РПЛ-2026/27.

Красно-белые выиграли 3 из 4 стартовых матчей РПЛ, уступив лишь «Краснодару» (1:2).

Их следующий соперник – «Зенит» (23 августа, 20:00 мск).

«Спартак» выиграл две-три игры – и уже чемпионы, одну-две проиграет – уже нет. Команда будет бороться за третье-четвeртое место. У «Спартака» нет стабильности.

Обыграли «Балтику» – и всe, мы уже чемпионы. Посмотрим, как будут двигаться дальше. Рано делать выводы.

«Спартак» идeт на третьем месте в турнирной таблице. Но мы же сейчас не закончим чемпионат», – сказал Канчельскис.