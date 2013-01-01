Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|12:00
|Арсенал-2
|1:2
|Динамо Бр
|21 тур
|9 ноября, среда
|17:00
|Динамо Бр
|1:0
|Сахалинец
|20 тур
|5 ноября, суббота
|07:00
|Сахалин
|0:0
|Динамо Бр
|19 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Динамо Бр
|0:1
|Металлург Л
|18 тур
|24 октября, понедельник
|18:00
|Спартак Т
|0:1
|Динамо Бр
|17 тур
|19 октября, среда
|17:00
|Динамо Бр
|3:0
|Строгино
|16 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|Квант
|0:2
|Динамо Бр
|15 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Динамо Бр
|1:0
|Авангард
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Рязань
|2:0
|Динамо Бр
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо Бр
|1:0
|Пересвет
|12 тур
|22 сентября, четверг
|15:00
|Родина-2
|1:0
|Динамо Бр
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:30
|Сахалинец
|1:2
|Динамо Бр
|10 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Динамо Бр
|2:0
|Сахалин
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|0:1
|Динамо Бр
|8 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Динамо Бр
|3:1
|Спартак Т
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|13:00
|Строгино
|0:2
|Динамо Бр
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо Бр
|2:1
|Квант
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Авангард
|0:0
|Динамо Бр
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Динамо Бр
|0:0
|Рязань
|3 тур
|28 июля, четверг
|17:00
|Пересвет
|0:2
|Динамо Бр
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Динамо Бр
|1:1
|Родина-2
|1 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Динамо Бр
|4:0
|Арсенал-2