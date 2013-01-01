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    Динамо Бр - результаты

    Город Брянск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.fkdb.ru/
    Стадион Динамо
    Тренер Александр Фомичев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 12:00 Арсенал-2 1:2 Динамо Бр
    21 тур
    		9 ноября, среда 17:00 Динамо Бр 1:0 Сахалинец
    20 тур
    		5 ноября, суббота 07:00 Сахалин 0:0 Динамо Бр
    19 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Динамо Бр 0:1 Металлург Л
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:00 Спартак Т 0:1 Динамо Бр
    17 тур
    		19 октября, среда 17:00 Динамо Бр 3:0 Строгино
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Квант 0:2 Динамо Бр
    15 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Динамо Бр 1:0 Авангард
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Рязань 2:0 Динамо Бр
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Динамо Бр 1:0 Пересвет
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Родина-2 1:0 Динамо Бр
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:30 Сахалинец 1:2 Динамо Бр
    10 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Динамо Бр 2:0 Сахалин
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Металлург Л 0:1 Динамо Бр
    8 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Динамо Бр 3:1 Спартак Т
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Строгино 0:2 Динамо Бр
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Динамо Бр 2:1 Квант
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Авангард 0:0 Динамо Бр
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Динамо Бр 0:0 Рязань
    3 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Пересвет 0:2 Динамо Бр
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Динамо Бр 1:1 Родина-2
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Динамо Бр 4:0 Арсенал-2
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