Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
18
7
11
20
9
5
2
2
8
6
2
17
9
3
3
3
8
12
-4
12
9
3
3
3
7
7
0
12
9
2
5
2
10
6
4
11
9
2
5
2
8
8
0
11
9
2
3
4
9
13
-4
9
9
1
6
2
8
9
-1
9
9
1
5
3
9
14
-5
8
9
0
6
3
5
8
-3
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
3
9
13
5
2
2
1
5
4
1
8
5
1
4
0
5
3
2
7
5
1
3
1
7
7
0
6
4
2
0
2
4
4
0
6
3
1
2
0
3
1
2
5
5
1
2
2
4
5
-1
5
4
1
1
2
2
6
-4
4
5
0
3
2
2
4
-2
3
4
0
2
2
3
6
-3
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
3
2
1
9
5
2
2
1
6
6
0
8
4
2
1
1
6
4
2
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
6
1
3
2
7
5
2
6
5
1
3
1
3
3
0
6
4
0
4
0
4
4
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
0
3
1
3
4
-1
3
4
0
2
2
2
7
-5
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире