Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»

Андрей Канчельскис высказался о том, что «Локомотив» этим летом покинули несколько ведущих футболистов.

Из московского клуба ушли Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев, Данил Пруцев.

Железнодорожники идут на 12-м месте в РПЛ без побед в четырех стартовых турах.

«Я не думаю, что у «Локомотива» будут серьeзные сложности после ухода лидеров. Для чего существует академия? Из неe должны выходить футболисты, которые пополняют основной состав – это и есть смысл академии.

Сейчас молодeжи даeтся шанс – надо им пользоваться. Молодые должны стремиться в основу и помогать «Локомотиву» добиваться результата», – заявил Канчельскис.