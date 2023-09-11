Тренер «Интера Майами»: «Месси – наш протагонист, а мы – актеры второго плана»

Главный тренер «Интера Майами» Херардо Мартино высказался о роли нападающего Лионеля Месси в команде.

«Когда Месси на поле, наша команда становится лучше. У футболистов «Интера» есть возможность выходить на поле с лучшим игроком в мире. Лео – наше знамя, наш протагонист, а мы – актеры второго плана», – считает аргентинский тренер.