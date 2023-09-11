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    • Тренер «Интера Майами»: «Месси – наш протагонист, а мы – актеры второго плана»

    Тренер «Интера Майами»: «Месси – наш протагонист, а мы – актеры второго плана»

    Главный тренер «Интера Майами» Херардо Мартино высказался о роли нападающего Лионеля Месси в команде.

    «Когда Месси на поле, наша команда становится лучше. У футболистов «Интера» есть возможность выходить на поле с лучшим игроком в мире. Лео – наше знамя, наш протагонист, а мы – актеры второго плана», – считает аргентинский тренер.

    • Мартино и Месси ранее пересекались в «Барселоне».
    • Лео сейчас в сборной Аргентины.
    • Без него «Интер» победил «Канзас» (3:2).

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    Источник: TyC Sports

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