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    • Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в игре в Гонконге

    Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в игре в Гонконге

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об отсутствии нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1).

    «Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, к нам очень хорошо относились, и мы почувствовали открытость гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшним матчем, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси.

    Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

    Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик.

    У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но такая ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы пришли к выводу, что не можем рисковать в этой игре», – сказал Мартинес.

    • В прошлом товарищеском матче «Интер Майами» с «Аль-Насром» Месси вышел на замену на 83-й минуте.
    • В январе во время игры с «Далласом» Мартино заменил аргентинца, вышедшего в основе, на 64-й минуте.

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    Источник: South China Morning Post

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    05.02.2024 10:54
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    Комментарии (2)
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    k611
    1707119900
    Выпустили бы Прокопенко из Газмяса в форме Месси...
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    Fialet
    1707131263
    В общем скозлили. Их и пригласили ради выхода этих игроков, и бабло наверняка отвалили, а они кинули гонконговцев. Гниды америкосские.
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