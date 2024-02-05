Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в игре в Гонконге

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об отсутствии нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1).

«Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, к нам очень хорошо относились, и мы почувствовали открытость гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшним матчем, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик.

У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но такая ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы пришли к выводу, что не можем рисковать в этой игре», – сказал Мартинес.