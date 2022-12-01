Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022

Херардо Мартино подтвердил свой уход с поста главного тренера сборной Мексики.
С аргентинским специалистом не продлили контракт, истекающий в конце декабря.
«Я беру на себя ответственность за вылет с ЧМ-2022. Такого не было на последних семи чемпионатах мира.
Мой контракт закончился, когда судья дал финальный свисток. Делать нечего», – сказал Мартино.
- Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
- Мартино возглавлял сборную с января 2019 года.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: L’Equipe