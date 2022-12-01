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    Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022

    Херардо Мартино подтвердил свой уход с поста главного тренера сборной Мексики.

    С аргентинским специалистом не продлили контракт, истекающий в конце декабря.

    «Я беру на себя ответственность за вылет с ЧМ-2022. Такого не было на последних семи чемпионатах мира.

    Мой контракт закончился, когда судья дал финальный свисток. Делать нечего», – сказал Мартино.

    • Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
    • Мартино возглавлял сборную с января 2019 года.

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    Источник: L’Equipe

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