Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022

Херардо Мартино подтвердил свой уход с поста главного тренера сборной Мексики.

С аргентинским специалистом не продлили контракт, истекающий в конце декабря.

«Я беру на себя ответственность за вылет с ЧМ-2022. Такого не было на последних семи чемпионатах мира.

Мой контракт закончился, когда судья дал финальный свисток. Делать нечего», – сказал Мартино.

Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.

Мартино возглавлял сборную с января 2019 года.

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