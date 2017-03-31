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МЛС 2026
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Херардо Мартино - материалы
Атланта Юнайтед
Аргентина
20 ноября 1962 (63)
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Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы
В новом сезоне МЛС увеличилась еще на два клуба. Новички уже собирают полные стадионы фанатов и хотят разрушить стереотипы об американском футболе. «Бомбардир» рассказывает, кто это такие и почему это важно.
31.03.2017 00:00
5
Новые клубы МЛС, которые будут зажигать в 2017 году
В 2017 году МЛС пополнят 2 новых команды, которые с самого начала планируют заявить о себе. Мы расскажем, какой клуб уже построил более дорогой стадион, чем у «Зенита», и пригласил звездного главного тренера, работавшего с «Барселоной» и Аргентиной.
12.01.2017 14:00
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