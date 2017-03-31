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Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы

Разрушая стену Трампа. «Атланта Юнайтед»

«Нельзя быть счастливее, чем я», − рассказывает Артур Бланк − основатель самой богатой в мире компании по продаже строительных материалов The Home Depot. Именно эта фирма создала «Атланту Юнайтед» и теперь настроена растолкать другие клубы Америки. «У нас нет цели заработать на соккере, мы хотим создать профессиональную команду, которая каждый сезон будет показывать достойный результат».

За попадание в лигу владельцы «Атланты» заплатили около сотни миллионов долларов и пригласили тренером Херардо Мартино. Того самого, который по рекомендации Месси руководил «Барселоной», а потом дважды выводил сборную Аргентины в финал Кубка Америки.

Несмотря на огромные финансовые вложения у «Атланты» нет звездных игроков вроде Пирло или Кака. Чтобы зарабатывать деньги на продаже атрибутики, клуб на год закрепил 17-й номер за болельщиками. И он стал самым популярным в фан-шопах. Потому что болельщиков у команды действительно очень много. На дебютный сезон фанаты приобрели 30 тысяч абонементов, причем начали покупать их еще в 2015 году.

Своей игрой футболисты «Атланты» сразу же оправдали интерес футбольных любителей Джорджии (штат. в котором базируется клуб). Первый официальный матч в своей истории «Атланта» играла против одной из главных команд МЛС − «Нью-Йорк Ред Буллз». На него пришли 55 тысяч зрителей, и он вошел в топ-4 по посещаемости за неделю во всем мире, уступив только стадионам «Барселоны», «Боруссии» и «МЮ». «Атланта» с первых минут начала играть агрессивно и забила уже в середине первого тайма. «Ред Буллз» все-таки испортил праздник, отыгрался и вышел вперед. Но свой характер команда из Джорджии показала. Еще сильнее она показала его через неделю в игре против другого новичка лиги из Миннесоты, уничтожив ее со счетом 6:1.Эксперты МЛС прогнозируют «Атланте» неудачный сезон, ссылаясь на неопытность и неподготовленность состава. Но пока команда затыкает всех критиков своей игрой и держится в топе турнирной таблицы.

Руководство клуба собирается сломать стереотип о том, что МЛС − лига для европейских пенсионеров, которые в крутых чемпионатах уже никому не нужны. Средний возраст игроков «Атланты» − 25 лет, и это один из самых низких показателей чемпионата.

Журналисты уже присвоили им статус «южноамериканского клуба». Аргентинец Тата Мартино действительно строит в «Атланте» латинскую игру. Его ключевые игроки − молодой соотечественник Ямиль Асад, забивший первый гол в истории клуба, и опытный чилиец Карлос Кармона, уже шесть лет выходящий в основе своей сборной. А особую роль тренер выделил парагвайцу Мигелю Альмирону. «Десятка» − воплощение главной атакующей силы клуба − умения ловить соперника на ошибках и бескомпромиссно за них наказывать. Альмирона уже называют главным открытием сезона. Возможно, таким открытием станет вся «Атланта».

Аншлаг в мороз. «Миннесота Юнайтед»

Если дебют «Атланты» можно сравнить со взлетом «РБ Лейпцига», то другой новичок МЛС, «Миннесота Юнайтед», своей игрой пока напоминает «Оренбург». Команда начала сезон двумя разгромными поражениями, пропустив за две недели 11 голов.

Вообще-то «Миннесота» не новый клуб. Он появился еще в 2010 году и играл в Североамериканской футбольной лиге (это на один уровень ниже МЛС). И даже выигрывал ее в 2011-м.

У клуба нет таких крупных спонсоров, как у «Атланты». Зато их сразу трое. Это баскетбольная и бейсбольная команды Миннесоты, а также туристическая корпорация Carlson. Владельцы строят «Миннесоте» стадион за 200 миллионов евро и мечтают повторить успех 2011 года на новом уровне.

Кажется, что «Миннесота Юнайтед» − абсолютный антипод «Атланты». Клуб сделал ставку на возрастных футболистов (в среднем – 26,6 лет), в основном североамериканцев.

Несмотря на отвратительное начало сезона и отсутствие громких фамилий в составе на первый матч «Миннесоты» пришли 35 тысяч болельщиков. Игра при этом проходила в рекордный 10-градусный мороз, а поле до ужаса напоминало пермский стадион «Звезда».

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Кто еще

В первом сезоне МЛС 1996 года участвовало всего 10 клубов, сейчас их называют основателями нового американского соккера и безумно уважают. Но перед лигой всегда стояла задача увеличиваться и быть представленной во всех штатах. Уже в 1998-м к оригинальной десятке добавились еще два клуба, а с 2007-го лига ежегодно включает в свой состав по одному-двум новичкам. Удачные дебюты «Атланты» и «Миннесоты» могут стать толчком для нового масштабного расширения чемпионата.

В 2018 году в МЛС появится вторая команда из Лос-Анджелеса, где давно уже зажигает «Лос-Анджелес Гэлакси», в 2007-м сенсационно переманивший в США Дэвида Бекхэма. Кстати, Бекхэм и сам планирует в скором времени заявить свой клуб. Но на другом побережье – в Майами. А вообще попасть в МЛС хочет еще 12 клубов. Они готовы заплатить за это по 150 миллионов долларов. И это главный показатель успеха американского соккера. Конечно, вместе с аншлагом в замерзающей Миннесоте.

Весь мир Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед Мартино Херардо
Комментарии (5)
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m40
1490892782
Можно сколько угодно пренебрежительно отзываться о американцах, называть пиндосами, но отношению к спорту нам ещё поучиться у них. В нашей пафосной РФПЛ средняя посещаемость падает, приближаясь к 10 тысячам. А в МЛС она за 20к перевалила
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Ильгизар И
1490940925
Круто
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filosof sparty
1490978231
В чем-чем, а в умении создавать и развивать проэкты, бизнес и тд, американцы впереди планеты всей!
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mihail1980
1491025401
пока мы будим платить огромные деньги футболистам не будет не игры не посещаемости
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de glit
1542852190
только поле и напоминает Пермь, а посещаемость какая? а стадион? круто, потому что не на бюджете, без длинной коррумпированной руки.
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