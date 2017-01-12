Новые клубы МЛС, которые будут зажигать в 2017 году

В 2017 году МЛС пополнят 2 новых команды, которые с самого начала планируют заявить о себе. Мы расскажем, какой клуб уже построил более дорогой стадион, чем у «Зенита», и пригласил звездного главного тренера, работавшего с «Барселоной» и Аргентиной.

Для главной американской футбольной лиги новые участники – это обычное явление. Многие уже слышали о будущем появлении здесь команды Дэвида Бекхэма, немало шума наделала и родственная «Манчестер Сити» команда из Нью-Йорка. Но речь сегодня пойдет не о них, а о двух недавно сформированных клубах, которые в этом году дебютируют в МЛС – об «Атланте Юнайтед» и о «Миннесоте Юнайтед».

Клубы

О появлении клуба «Атланта Юнайтед» стало известно еще в 2014 году. На тот момент именно Атланта являлась крупнейшей агломерацией, у которой все еще не было своей команды в МЛС. Клуб был основан американским бизнесменом Артуром Блэнком, владеющим компанией The Home Depot. Спустя год «Атланта» выбрала свое название и цвета. Приписка «Юнайтед» отсылает к английской традиции наименований, а в качестве цветов были выбраны красный, черный и золотой, ассоциирующиеся с «Миланом».

«Миннесота Юнайтед» появилась на год позже «Атланты», в 2015 году. Эта команда уже имеет опыт выступления во второй по силе американской лиге, но, как известно, прямого повышения клубов по дивизионам в США не предусмотрено. Команда не располагает такими зажиточными инвесторами, как «Атланта», однако так же планирует построить свой собственный стадион.

Стадионы

О стадионе «Атланты Юнайтед» говорят очень давно. Вместо слов достаточно взглянуть на его стоимость: 1,5 миллиарда долларов. Сумма совершенно фантастическая для мирового футбола, и тем удивительнее, что ее потратили еще до того, как клуб провел свой первый матч. Здесь, конечно, нужно сделать оговорку: «Мерседес-Бенц Стэдиум» будет использоваться еще и командой по американскому футболу, которая и планирует загружать его в максимальной конфигурации с числом зрителей, превышающим 70 тысяч человек.

Стоит заметить, что стадион у клуба действительно получился топовый. Он располагает закрывающейся крышей, а его мощный футуристичный вид способен произвести впечатление на любого. Открытие стадиона планируется летом 2017 года, в середине сезона МЛС, когда «Атланта» и сумеет опробовать самую дорогую арену своего чемпионата.

«Миннесота Юнайтед» располагает более скромным стадионом, хоть он и был построен менее 10 лет назад. Клуб пошел по стандартной для МЛС схеме, когда в аренду берется уже существующий стадион команды из другого вида спорта. Несмотря на это, «Ти-си-эф Бэнк Стэдиум» вмещает внушительные 52 тысячи зрителей, и такой арене позавидовала бы добрая половина команд РФПЛ. В 2018 году планируется открытие собственной арены «Миннесоты», о которой пока известно не так много.

Составы

Херардо Мартино стал известен в мировом футболе достаточно внезапно, когда в 2013 году принял «Барселону», одну из сильнейших команд планеты. С той же стремительной скоростью он и ушел, возглавив аргентинскую сборную, которую ему тоже пришлось оставить после двух поражений в финале Copa America. Тем не менее, сложно спорить с тем, что для МЛС этот тренер является по-настоящему звездным. Благодаря своему авторитету он может добиться подписания многих сильных игроков для «Атланты».

Что касается футболистов, то оба клуба очевидно еще не сделали своих главных приобретений. Ходят слухи, что в ближайшее время может быть подписан ряд звездных игроков, что поможет разбавить китайскую гегемонию на рынке. Благо, кандидатов действительно много: не стоит забывать, что тот же Уэйн Руни находится всего в одном шаге от побития голевого рекорда сэра Бобби Чарльтона, который по сей день удерживает его в Манчестере. И хотя основная партия новичков, скорее всего, прибудет в Америку летом, уже сейчас команды имеют костяк, состоящий из игроков сборных США, Парагвая, Коста-Рики и Тринидада и Тобаго. Есть в составе «Миннесоты» и футболист российского происхождения: 30-летний защитник сборной Норвегии Вадим Демидов успел даже попробовать себя в «Анжи», но надолго на родине своих предков задержаться не сумел.

Как вы думаете, какой результат покажут клубы в своем первом сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!