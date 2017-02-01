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Дриблинг Арбелоа
Расскажем о том, чего вы не видели раньше.
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8
Альберт Вишневский
9
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Отмена
1 февраля 2017
Главный провал ЧМ. Почему новые стадионы России рискуют оказаться ненужными
Знаменитая «Маракана» в Бразилии пребывает в запустении после Чемпионата мира. Блог «Дриблинг Арбелоа» смотрит на арены ЧМ-2018 и выясняет, какие стадионы могут повторить ее судьбу.
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4.1
30
29 января 2017
Выше ваших ожиданий. Андрей Аршавин как лучший футболист России прямо сейчас
В последнее время все чаще ходят слухи о возможном возвращении Андрея Аршавина в сборную России. И хотя подобный сценарий едва ли осуществится, «Дриблинг Арбелоа» доказывает, что эти разговоры небезосновательны.
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4.1
44
20 января 2017
Под прикрытием. Как футболисты разыгрывают зрителей (ВИДЕО)
Мюнхенская «Бавария» выпустила ролик, где загримированные Рибери, Алаба и Рафинья играют в уличный футбол. Блог «Дриблинг Арбелоа» вспоминает другие подобные розыгрыши, где поучаствовали Роналду и Ривалдо.
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4.4
13
20 января 2017
Незаменимые. Почему Месси и Роналду правят футболом уже почти 10 лет
Через месяц Роналду исполнится 32 года, а Месси в этом году отпразднует 30-летний юбилей, но их гегемония в мировом футболе, кажется, никогда не закончится. Блог «Дриблинг Арбелоа» разбирается, почему так происходит.
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4.3
7
17 января 2017
Кубок несбывшихся надежд. Куда пропали россияне, выигравшие молодежный ЧЕ
В 2013 году сборная России до 17 лет произвела фурор: юные футболисты взяли чемпионат Европы, обыграв в финале команду Италии. Сейчас бывшим подопечным Хомухи уже по 20 лет, и «Дриблинг Арбелоа» рассказывает, почему о них ничего не слышно.
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4.5
13
12 января 2017
Новые клубы МЛС, которые будут зажигать в 2017 году
В 2017 году МЛС пополнят 2 новых команды, которые с самого начала планируют заявить о себе. Мы расскажем, какой клуб уже построил более дорогой стадион, чем у «Зенита», и пригласил звездного главного тренера, работавшего с «Барселоной» и Аргентиной.
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4.3
3
10 января 2017
Топ-5 лучших логотипов российских футбольных клубов
Доподлинно известно, что лучший логотип — это логотип любимой команды. Тем не менее, в России есть клубы, которые с особой ответственностью подошли к созданию своей эмблемы, и блог «Дриблинг Арбелоа» не мог остаться в стороне.
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2 августа 2016
Больше, чем просто форма. Как «Локомотив» и «Вест Хэм» отметили начало нового сезона
Ретро-формы давно вдохновляют дизайнеров нынешней экипировки, но этот сезон стал по-настоящему особенным для любителей футбола. Блог «Футбольная форма» показывает, что презентовали «Локомотив» и «Вест Хэм».
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4
30 июля 2016
РФПЛ. Все футбольные формы сезона 2016/17
Когда для болельщиков сезон только начинается, производители спортивной экипировки уже презентуют результаты своей работы. Представляем вашему вниманию новые комплекты форм ЦСКА, «Зенита», «Спартака» и других клубов нашего чемпионата.
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38
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