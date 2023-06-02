«Интер» из МЛС ради Месси планирует назначить аргентинского тренера

Американский «Интер» уволил с поста главного тренера Фила Невилла. Как пишет Sports.ru со ссылкой на испанскую газету Sport, американцы планируют назначить аргентинца Херардо Мартино.
«Интер» хочет использовать кандидатуру Мартино как предлог для подписания нападающего Лионеля Месси. Условия для него уже известны.
- Мартино и Месси пересекались в «Барселоне».
- 60-летний тренер без работы с прошлого года, когда покинул сборную Мексики.
- В 2016-2018 годах Мартино тренировал в МЛС «Атланту».
Источник: Sports.ru