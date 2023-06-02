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    • «Интер» из МЛС ради Месси планирует назначить аргентинского тренера

    «Интер» из МЛС ради Месси планирует назначить аргентинского тренера

    Американский «Интер» уволил с поста главного тренера Фила Невилла. Как пишет Sports.ru со ссылкой на испанскую газету Sport, американцы планируют назначить аргентинца Херардо Мартино.

    «Интер» хочет использовать кандидатуру Мартино как предлог для подписания нападающего Лионеля Месси. Условия для него уже известны.

    • Мартино и Месси пересекались в «Барселоне».
    • 60-летний тренер без работы с прошлого года, когда покинул сборную Мексики.
    • В 2016-2018 годах Мартино тренировал в МЛС «Атланту».

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    Источник: Sports.ru

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    02.06.2023 21:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1877

      Fialet 2 часа назад

      Конечно важно, чтобы тренер был под Месей. Иначе никак.

      0
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      Рейтинг: +131

      vaisboston 13 часов назад

      Вот щас Месси плюнет на зарплату 1,2 миллиарда евро за 2 года, которую ему обещают в Саудовской Аравии...А как же -безработным тренером его легче заманить.

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