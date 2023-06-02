«Интер» из МЛС ради Месси планирует назначить аргентинского тренера

Американский «Интер» уволил с поста главного тренера Фила Невилла. Как пишет Sports.ru со ссылкой на испанскую газету Sport, американцы планируют назначить аргентинца Херардо Мартино.

«Интер» хочет использовать кандидатуру Мартино как предлог для подписания нападающего Лионеля Месси. Условия для него уже известны.