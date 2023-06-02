Стала известна зарплата Месси в случае перехода в «Интер Майами»

«Интер Майами» сделал официальное предложение Лионелю Месси.

Клуб МЛС готов заключить с 35-летним нападающим контракт на четыре года с зарплатой 50 миллионов долларов.

В «Интере» надеются, что аргентинец выберет их проект, поскольку в США ему будет легче адаптироваться, чем в Саудовской Аравии.