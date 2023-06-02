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    • Стала известна зарплата Месси в случае перехода в «Интер Майами»

    Стала известна зарплата Месси в случае перехода в «Интер Майами»

    «Интер Майами» сделал официальное предложение Лионелю Месси.

    Клуб МЛС готов заключить с 35-летним нападающим контракт на четыре года с зарплатой 50 миллионов долларов.

    В «Интере» надеются, что аргентинец выберет их проект, поскольку в США ему будет легче адаптироваться, чем в Саудовской Аравии.

    • Месси покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить ему 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.
    • В возвращении форварда заинтересована «Барселона».
    • У Лео есть недвижимость в Майами.

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    Источник: Sport.es

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    02.06.2023 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12534

      DeStar 21 час назад

      ммм
      100 лямов за 2 года( а еасли еще грязными, то вообще намного меньше)
      или 1.2 ярда за 2 года?)

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