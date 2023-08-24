Тренер «Интер Майами»: «Месси достигает физического предела»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о функциональных проблемах Лионеля Месси.
Он не исключил, что следующий матч 36-летний аргентинец начнет в запасе.
«За последние 45-50 дней мы провели большое количество матчей. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела. Поэтому мы вынуждены оценивать их состояние», – заявил Мартино.
- В ночь на воскресенье, 27 августа, «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».
- Сегодня Месси впервые не забил после переезда в США.
- В активе форварда 10 голов + 3 ассиста в 8 матчах.
Источник: Daily Mail