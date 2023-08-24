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    • Тренер «Интер Майами»: «Месси достигает физического предела»

    Тренер «Интер Майами»: «Месси достигает физического предела»

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о функциональных проблемах Лионеля Месси.

    Он не исключил, что следующий матч 36-летний аргентинец начнет в запасе.

    «За последние 45-50 дней мы провели большое количество матчей. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела. Поэтому мы вынуждены оценивать их состояние», – заявил Мартино.

    • В ночь на воскресенье, 27 августа, «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».
    • Сегодня Месси впервые не забил после переезда в США.
    • В активе форварда 10 голов + 3 ассиста в 8 матчах.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7238

      sochi-2013 1 час назад

      Астматики в норвежской сборной, у Симона Байлз синдром дефицита внимания и гиперактивности... Озвучили бы чем он болен и что принимает.

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