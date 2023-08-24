Тренер «Интер Майами»: «Месси достигает физического предела»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о функциональных проблемах Лионеля Месси.

Он не исключил, что следующий матч 36-летний аргентинец начнет в запасе.

«За последние 45-50 дней мы провели большое количество матчей. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела. Поэтому мы вынуждены оценивать их состояние», – заявил Мартино.