Месси в среднем делает 1,6 голевых действия за матч в «Интер Майами»

В активе Лионеля Месси 13 результативных баллов в восьми играх в составе «Интер Майами».

В ночь на четверг аргентинец впервые не забил после переезда в Америку, зато сделал два голевых паса.

36-летний форвард помог своей команде пройти «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США.

Статистика Месси за «Интер Майами»: