Месси в среднем делает 1,6 голевых действия за матч в «Интер Майами»

В активе Лионеля Месси 13 результативных баллов в восьми играх в составе «Интер Майами».
В ночь на четверг аргентинец впервые не забил после переезда в Америку, зато сделал два голевых паса.
36-летний форвард помог своей команде пройти «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США.
Статистика Месси за «Интер Майами»:
- 1+0: «Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1
- 2+1: «Интер Майами» – «Атланта» – 4:0
- 2+0: «Интер Майами» – «Орландо Сити» – 3:1
- 2+0: «Даллас» – «Интер Майами» – 4:4, 3:5 по пенальти
- 1+0: «Интер Майами» – «Шарлотт» – 4:0
- 1+0: «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» – 1:4
- 1+0: «Нэшвилл» – «Интер Майами» – 1:1, 9:10 по пенальти
- 0+2: «Цинциннати» – «Интер Майами» – 3:3, 4:5 по пенальти
Источник: «Бомбардир»