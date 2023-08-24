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    • Месси в среднем делает 1,6 голевых действия за матч в «Интер Майами»

    Месси в среднем делает 1,6 голевых действия за матч в «Интер Майами»

    В активе Лионеля Месси 13 результативных баллов в восьми играх в составе «Интер Майами».

    В ночь на четверг аргентинец впервые не забил после переезда в Америку, зато сделал два голевых паса.

    36-летний форвард помог своей команде пройти «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США.

    Статистика Месси за «Интер Майами»:

    • 1+0: «Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1
    • 2+1: «Интер Майами» – «Атланта» – 4:0
    • 2+0: «Интер Майами» – «Орландо Сити» – 3:1
    • 2+0: «Даллас» – «Интер Майами» – 4:4, 3:5 по пенальти
    • 1+0: «Интер Майами» – «Шарлотт» – 4:0
    • 1+0: «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» – 1:4
    • 1+0: «Нэшвилл» – «Интер Майами» – 1:1, 9:10 по пенальти
    • 0+2: «Цинциннати» – «Интер Майами» – 3:3, 4:5 по пенальти

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    Источник: «Бомбардир»

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