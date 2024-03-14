Месси может пропустить следующий матч МЛС из-за травмы

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о повреждении у нападающего команды Лионеля Месси. Из-за него аргентинский форвард может пропустить игру с «Ди Си Юнайтед» в субботу, 16 марта.
«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», – сказал Мартино.
- В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси забил гол и отдал голевую передачу. Форвард был заменен на 50-й минуте.
- В текущем сезоне аргентинец провел 5 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи.