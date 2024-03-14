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    Месси может пропустить следующий матч МЛС из-за травмы

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о повреждении у нападающего команды Лионеля Месси. Из-за него аргентинский форвард может пропустить игру с «Ди Си Юнайтед» в субботу, 16 марта.

    «У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», – сказал Мартино.

    • В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси забил гол и отдал голевую передачу. Форвард был заменен на 50-й минуте.
    • В текущем сезоне аргентинец провел 5 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи.

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    Источник: Sportskeeda

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