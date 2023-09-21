Тренер «Интер Майами» рассказал о травме Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал состояние здоровья Лионеля Месси.
- Аргентинец травмировался в матче 42-го тура МЛС против «Торонто» (4:0).
- Его заменили на 37-й минуте.
«Это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда Месси вернулся из сборной Аргентины, мышечного повреждения не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его [против «Атланты Юнайтед»].
Конечно, Лео не сыграет в воскресенье [с «Орландо Сити»]. То же самое касается Жорди Альбы.
Их участие в финале US Open Cup? Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», – сказал Мартино.
Источник: сайт МЛС