Тренер «Интер Майами» рассказал о травме Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал состояние здоровья Лионеля Месси.

Аргентинец травмировался в матче 42-го тура МЛС против «Торонто» (4:0).

Его заменили на 37-й минуте.

«Это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда Месси вернулся из сборной Аргентины, мышечного повреждения не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его [против «Атланты Юнайтед»].

Конечно, Лео не сыграет в воскресенье [с «Орландо Сити»]. То же самое касается Жорди Альбы.

Их участие в финале US Open Cup? Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», – сказал Мартино.