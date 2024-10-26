Тренер «Интер Майами» – о «Золотом мяче»: «Назову Месси лучшим футболистом мира на данный момент»

Главного тренера «Интера Майами» Херардо Мартино спросили, заслужил ли Винисиус Жуниор получить «Золотой мяч» в 2024 году.

«Я никогда не зацикливался на «Золотом мяче». До сих пор не понимаю, кому дают эту награду – лучшему в мире или лучшему в определенном году.

Винисиус, возможно, по праву [считается лучшим в прошлом сезоне], но если вы спросите меня о лучшем футболисте на данный момент, то я назову Месси», – сказал Мартино.