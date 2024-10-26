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    • Тренер «Интер Майами» – о «Золотом мяче»: «Назову Месси лучшим футболистом мира на данный момент»

    Тренер «Интер Майами» – о «Золотом мяче»: «Назову Месси лучшим футболистом мира на данный момент»

    Главного тренера «Интера Майами» Херардо Мартино спросили, заслужил ли Винисиус Жуниор получить «Золотой мяч» в 2024 году.

    «Я никогда не зацикливался на «Золотом мяче». До сих пор не понимаю, кому дают эту награду – лучшему в мире или лучшему в определенном году.

    Винисиус, возможно, по праву [считается лучшим в прошлом сезоне], но если вы спросите меня о лучшем футболисте на данный момент, то я назову Месси», – сказал Мартино.

    • Вручение «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже.
    • Месси – действующий обладатель награды.

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    Источник: ESPN

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