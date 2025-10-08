«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси

Стало известно, какие еще тренеры были в списке «Спартака», который ищет замену для Деяна Станковича.
Московскому клубу предлагали назначить Мартина Демичелиса и Херардо Мартино.
В итоге «Спартак» решил продолжить сотрудничество со Станковичем.
- 44-летний Демичелис – бывший тренер «Ривер Плейта» и «Монтеррея».
- 62-летний Мартино возглавлял «Барселону», «Интер Майами», сборную Аргентины.
- Мартин в свое время играл с Лионелем Месси, а Херардо тренировал его.
- У Станковича контракт со «Спартаком» до 2027 года.
Источник: «КБ телега»