«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси

Стало известно, какие еще тренеры были в списке «Спартака», который ищет замену для Деяна Станковича.

Московскому клубу предлагали назначить Мартина Демичелиса и Херардо Мартино.

В итоге «Спартак» решил продолжить сотрудничество со Станковичем.