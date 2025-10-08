Введите ваш ник на сайте
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси

Вчера, 22:48

Стало известно, какие еще тренеры были в списке «Спартака», который ищет замену для Деяна Станковича.

Московскому клубу предлагали назначить Мартина Демичелиса и Херардо Мартино.

В итоге «Спартак» решил продолжить сотрудничество со Станковичем.

  • 44-летний Демичелис – бывший тренер «Ривер Плейта» и «Монтеррея».
  • 62-летний Мартино возглавлял «Барселону», «Интер Майами», сборную Аргентины.
  • Мартин в свое время играл с Лионелем Месси, а Херардо тренировал его.
  • У Станковича контракт со «Спартаком» до 2027 года.

