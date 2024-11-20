В команде Месси поменяется тренер

Херардо Мартино покинет пост главного тренера «Интер Майами» по личным причинам, несмотря на то, что его контракт с клубом рассчитан еще на год. По данным ESPN, он объявит об уходе 22 ноября.

Мартино возглавил «Интер Майами» в конце июня 2023 года, незадолго до прихода в команду нападающего Лионеля Месси.

«Цапли» в этом сезоне стали лучшими в регулярном чемпионате МЛС, но вылетели в первом же раунде плей-офф от «Атланты Юнайтед».

Под руководством Мартино «Интер Майами» выиграл Кубок лиг МЛС и Мексики.

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