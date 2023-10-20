Мартино ответил на вопрос о наличии у «Интер Майами» интереса к Суаресу

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что его клуб проявляет интерес к переходу 36-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Если говорить о подходах к следующему сезону, тому, что нам потребуется, то мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса. И, когда наступит момент, чтобы прояснить ситуацию с Суаресом в отношении «Интер Майами», мы будем готовы двигаться в соответствующем направлении», – сказал Мартино.