Мартино ответил на вопрос о наличии у «Интер Майами» интереса к Суаресу

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что его клуб проявляет интерес к переходу 36-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса.
«Если говорить о подходах к следующему сезону, тому, что нам потребуется, то мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса. И, когда наступит момент, чтобы прояснить ситуацию с Суаресом в отношении «Интер Майами», мы будем готовы двигаться в соответствующем направлении», – сказал Мартино.
- Сейчас Суарес выступает в бразильском «Гремио», где с девятью голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром команды в серии A.
- В «Интер Майами» выступают экс-партнеры Суареса по «Барселоне»: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Источник: ESPN