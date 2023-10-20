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    • Мартино ответил на вопрос о наличии у «Интер Майами» интереса к Суаресу

    Мартино ответил на вопрос о наличии у «Интер Майами» интереса к Суаресу

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что его клуб проявляет интерес к переходу 36-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса.

    «Если говорить о подходах к следующему сезону, тому, что нам потребуется, то мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса. И, когда наступит момент, чтобы прояснить ситуацию с Суаресом в отношении «Интер Майами», мы будем готовы двигаться в соответствующем направлении», – сказал Мартино.

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    Источник: ESPN

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