Мартинес может возглавить сборную Мексики

Сборная Мексики ищет нового главного тренера после отставки Херардо Мартино.
Один из кандидатов – Роберто Мартинес, покинувший сборную Бельгии после вылета с ЧМ-2022.
При этом конкретных предложений испанскому специалисту пока не поступало.
- Мексика заняла 3-е место в группе ЧМ-2022 с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
- Мартино возглавлял сборную с января 2019 года.
- Мартинес работал с командой Бельгии с августа 2016 года.
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