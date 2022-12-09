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    Мартинес может возглавить сборную Мексики

    Сборная Мексики ищет нового главного тренера после отставки Херардо Мартино.

    Один из кандидатов – Роберто Мартинес, покинувший сборную Бельгии после вылета с ЧМ-2022.

    При этом конкретных предложений испанскому специалисту пока не поступало.

    • Мексика заняла 3-е место в группе ЧМ-2022 с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
    • Мартино возглавлял сборную с января 2019 года.
    • Мартинес работал с командой Бельгии с августа 2016 года.

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    Источник: HLN

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