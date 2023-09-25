Тренер «Интер Майами» не смог гарантировать, что Месси сыграет в финале US Open Cup

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино порассуждал о возможном участии Лионеля Месси в финальном матче US Open Cup против «Хьюстон Динамо».

Аргентинец травмировался в середине прошлой недели.

У него мышечное повреждение.

Финал пройдет в ночь со среды на четверг по московскому времени.

«Очень сложно оценить вероятность его участия в этом матче. Мы продолжим оценивать его состояние. Сначала я выслушаю его и узнаю, как он себя чувствует.

После этого мы оценим дальнейшие риски. Это непростое решение, но мы подождем и попытаемся не допустить ошибку», – сказал Мартино.