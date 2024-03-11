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    • Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»

    Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»

    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал неучастие аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреаль Импэкт» (2:3).

    «Еще около недели назад мы договорились, что он пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых», – сказал Мартино.

    • В ночь на 8 марта в первой игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2) Месси забил гол и получил травму голени.
    • На счету 36-летнего аргентинца 4 очка (3 + 1) по системе «гол + пас» в сезоне-2024.

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    Источник: официальный сайт МЛС

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