Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал неучастие аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреаль Импэкт» (2:3).

«Еще около недели назад мы договорились, что он пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых», – сказал Мартино.