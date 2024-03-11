Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал неучастие аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреаль Импэкт» (2:3).
«Еще около недели назад мы договорились, что он пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых», – сказал Мартино.
- В ночь на 8 марта в первой игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2) Месси забил гол и получил травму голени.
- На счету 36-летнего аргентинца 4 очка (3 + 1) по системе «гол + пас» в сезоне-2024.