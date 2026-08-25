Орлов – о самом дорогом летнем новичке «Зенита»: «Ему пора бы уже похудеть!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый.

Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый», – сказал Орлов.