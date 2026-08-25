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  • Орлов – о самом дорогом летнем новичке «Зенита»: «Ему пора бы уже похудеть!»

Орлов – о самом дорогом летнем новичке «Зенита»: «Ему пора бы уже похудеть!»

25 августа, 19:59
11

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый.

Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый», – сказал Орлов.

  • Аугусто заменил Александра Соболева на 57-й минуте.
  • Его купили этим летом у «Трабзонспора» за 15 миллионов евро.
  • Бразильский форвард забил лишь 1 гол в 8 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аугусто Фелипе Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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БАЗАРА НЕТ
1787677307
В Спартак его на жёлуди и бромантан )
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БАЗАРА НЕТ
1787677341
Сергеевич скажи там наверху, пусть Семака выгонят
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Интерес
1787678350
Главное-дорогой, остальное приложится.В нарезках-то, на основании которых у нас трансферы реализуются,он вполне худой и измождённый.
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Бумбраш
1787678950
Сколько могли пенсионеров на 25 лямов обеспечить? А если и ЗП раскидать? Срамота этот клупишко зинаида,только просирает народное достояние
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R_a_i_n
1787681237
На хот-догах не похудеет 😅
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FWSPM
1787686863
гаспрему опять какой то мусор втюхали... это уже становится традицией
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ТяжелаяАртиллерия
1787715570
Комментарий скрыт модератором
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