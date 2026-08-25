Орлов – о самом дорогом летнем новичке «Зенита»: «Ему пора бы уже похудеть!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто в матче пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
«Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый.
Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый», – сказал Орлов.
- Аугусто заменил Александра Соболева на 57-й минуте.
- Его купили этим летом у «Трабзонспора» за 15 миллионов евро.
- Бразильский форвард забил лишь 1 гол в 8 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»