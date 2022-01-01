Введите ваш ник на сайте
Трабзонспор
Фелипе Аугусто
Новости
€ 6 млн
Фелипе Аугусто - новости
Трабзонспор
18 февраля 2004 (22)
#99 | Нападающий
187 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
«Зенит» заинтересовался форвардом «Трабзонспора»
30 января
1
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
29 января
3
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
29 января
5
«Зенит» нашел форварда в Турции
26 января
2
Главные новости
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
13:22
1
Фото
Игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
13:08
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
1
УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»
12:34
2
Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»
12:26
1
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
Фото
Отаменди поиздевался над Винисиусом, показав ему свою татуировку
12:10
1
Фото
На заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
