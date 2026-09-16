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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Фелипе Аугусто
Статистика
€ 15 млн
Фелипе Аугусто - статистика
Зенит
18 февраля 2004 (22)
#9 | Нападающий
187 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
73' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
45' - 90'
59'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
45' - 90'
59'
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
1' - 90'
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