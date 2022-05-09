Фелипе Аугусто - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Аугусто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|89' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)