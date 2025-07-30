Названа сумма трансфера Роши

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника Виллиана Роши, рассказали о трансфере игрока из ЦСКА в эмиратскую «Аль-Джазиру».

«Сделка по переходу Виллиана закрыта. Он подпишет контракт на два года. Сумма трансфера – 5 миллионов евро», – сказали в агентстве.

В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 3 матча, отметился 1 ассистом.