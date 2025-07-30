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Названа сумма трансфера Роши

Сегодня, 13:34
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника Виллиана Роши, рассказали о трансфере игрока из ЦСКА в эмиратскую «Аль-Джазиру».

«Сделка по переходу Виллиана закрыта. Он подпишет контракт на два года. Сумма трансфера – 5 миллионов евро», – сказали в агентстве.

В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 3 матча, отметился 1 ассистом.

  • 30-летний бразилец выступал за красно-синих с сентября 2022 года, провел 106 матчей, забил 7 голов, сделал 9 ассистов.
  • В составе ЦСКА он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны.
  • В прошлом сезоне «Аль-Джазира» заняла 7-е место в чемпионате ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига ЦСКА Аль-Джазира Роша Виллиан
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Комментарии (2)
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Garrincha58
1753871962
5 маловато надо было хотя бы 10
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