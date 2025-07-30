Названа сумма трансфера Роши

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника Виллиана Роши, рассказали о трансфере игрока из ЦСКА в эмиратскую «Аль-Джазиру».
«Сделка по переходу Виллиана закрыта. Он подпишет контракт на два года. Сумма трансфера – 5 миллионов евро», – сказали в агентстве.
В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 3 матча, отметился 1 ассистом.
- 30-летний бразилец выступал за красно-синих с сентября 2022 года, провел 106 матчей, забил 7 голов, сделал 9 ассистов.
- В составе ЦСКА он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны.
- В прошлом сезоне «Аль-Джазира» заняла 7-е место в чемпионате ОАЭ.
Источник: «Матч ТВ»