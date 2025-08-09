Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу

Сделка между ЦСКА и «Аль-Джазирой» по Виллиану Роше не находится под угрозой.
«Не стоит беспокоиться о переходе Роши в «Аль-Джазиру», он будет полностью завершeн в ближайшие дни.
Виллиан уже находится в команде, хоть и пока не тренировался, а его семья также в ОАЭ. Все условия трансфера между клубами улажены», – сообщил источник.
- ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
- Ожидается, что «Аль-Джазира» заплатит за него 5-6 миллионов евро.
- В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.
Источник: «Чемпионат»