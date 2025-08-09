Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу

Сделка между ЦСКА и «Аль-Джазирой» по Виллиану Роше не находится под угрозой.

«Не стоит беспокоиться о переходе Роши в «Аль-Джазиру», он будет полностью завершeн в ближайшие дни.

Виллиан уже находится в команде, хоть и пока не тренировался, а его семья также в ОАЭ. Все условия трансфера между клубами улажены», – сообщил источник.