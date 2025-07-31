Семин отреагировал на уход Роши из ЦСКА

Юрий Семин высказался о том, что защитник Виллиан Роша решил покинуть ЦСКА.

«Всегда бывают проблемы, когда уходят люди, которые играют большую роль. Файзуллаев играл определенную роль в команде.

Роша – большая фигура для ЦСКА. Один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить.

Но, наверное, у ЦСКА есть молодые ребята. Например, которые вчера играли в матче против «Локомотива». Другие футболисты, которые покинули армейцев, не играли такой роли», – заявил Семин.