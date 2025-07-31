Семин отреагировал на уход Роши из ЦСКА

Юрий Семин высказался о том, что защитник Виллиан Роша решил покинуть ЦСКА.
«Всегда бывают проблемы, когда уходят люди, которые играют большую роль. Файзуллаев играл определенную роль в команде.
Роша – большая фигура для ЦСКА. Один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить.
Но, наверное, у ЦСКА есть молодые ребята. Например, которые вчера играли в матче против «Локомотива». Другие футболисты, которые покинули армейцев, не играли такой роли», – заявил Семин.
- ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
- Он переходит в «Аль-Джазиру» за 5 миллионов евро.
- В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.
Источник: «Спорт-Экспресс»