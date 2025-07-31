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  • Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»

Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»

Сегодня, 15:00
1

Александр Мостовой прокомментировал вероятный уход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Когда такие деньги предлагают, я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили. А что здесь такого? Это нормально.

Жалко, конечно, потерять одного из звездных защитников чемпионата, но у всех жизнь одна. Я давно говорю, что сейчас на первом месте у всех деньги. И правильно! По такой жизни только они все решают.

Верно он сделал, что договорился и уезжает. ЦСКА тоже грамотно поступил. Может, если бы Роша остался, то ситуация в раздевалке ухудшилась. А тут и деньги заработали на нем», – сказал Мостовой.

  • ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
  • Он переходит в «Аль-Джазиру» за 5 миллионов евро.
  • В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига ЦСКА Аль-Джазира Роша Виллиан Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Александр-Каратеев-yandex
1753963928
Зачем умолять, если он попросил и его отпустили.
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