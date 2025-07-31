Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»

Александр Мостовой прокомментировал вероятный уход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Когда такие деньги предлагают, я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили. А что здесь такого? Это нормально.

Жалко, конечно, потерять одного из звездных защитников чемпионата, но у всех жизнь одна. Я давно говорю, что сейчас на первом месте у всех деньги. И правильно! По такой жизни только они все решают.

Верно он сделал, что договорился и уезжает. ЦСКА тоже грамотно поступил. Может, если бы Роша остался, то ситуация в раздевалке ухудшилась. А тут и деньги заработали на нем», – сказал Мостовой.