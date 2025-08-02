Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»

Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»

Вчера, 18:18
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о потере центрального защитника Виллиана Роши.

  • Бразилец проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Джазиру».
  • Сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.
  • В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.

«Никого не надо. У нас есть и Абдулкадыров, и Лукин. Надо нам своих ребят продвигать, ничего особенного в Роше нет. Это не Шестернев.

Что ж на Роще клин сошелся? Роша очень много проигрывает позиций. Ничего не изменится, если он уйдет. Будет тот же самый футбол. Я за наших российских игроков.

Зачем поднимается такая паника из-за ухода Роши? Ладно был бы Месси. Ничего страшного, если он уйдет», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.

Еще по теме:
Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» 1
Пономарев ответил, за счет чего ЦСКА может победить «Зенит» 2
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы» 5
Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига ЦСКА Аль-Джазира Роша Виллиан Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1754149008
действительно прав
Ответить
Аид666
1754150263
оборона - ладно... с напами то что делать?
Ответить
Интерес
1754150284
Ушел-не беда.А вот что впереди будет, прогнозировать можно сколько угодно.Завтра увидим.Надеюсь,не начало конца,а становление команды.
Ответить
Главные новости
«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»
14:37
6
Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона
13:53
1
Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»
13:30
8
Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»
12:45
6
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»
10:22
1
Все новости
Все новости
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
14:11
1
Булыкин – о матче «Краснодар» – «Динамо»: «Антифутбол, тяжело было смотреть»
13:47
1
«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА
13:25
1
Экс-фигурист предложил уравнять бюджеты клубов РПЛ: «Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»
13:14
4
Фото«Рубин» продлил контракт с полузащитником сборной Армении
13:00
Канчельскис дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
12:37
3
Мусаев рассказал, как выгнал Кордобу с поля на тренировке
12:31
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 3 августа
12:22
4
Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»
12:14
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
11:30
1
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
«Краснодар» заинтересовался Кеном
10:57
Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»
10:22
1
Карпин рассказал об эмоциях от первого поражения в «Динамо»
09:55
6
ФотоКарраскаль покинул «Динамо»
09:18
7
Где смотреть матч «Рубин» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2025
08:30
Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»
00:50
25
Радченко назвал самую популярную команду России
00:37
8
Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»
00:00
2
Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:44
Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 23:23
8
Новичок «Краснодара» Перрен получил травму
Вчера, 23:20
1
Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:04
1
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:01
1
ВидеоИгрок «Крыльев» забил за клуб в РПЛ спустя 9 лет после дебюта
Вчера, 22:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 