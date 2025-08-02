Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о потере центрального защитника Виллиана Роши.
- Бразилец проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Джазиру».
- Сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.
- В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.
«Никого не надо. У нас есть и Абдулкадыров, и Лукин. Надо нам своих ребят продвигать, ничего особенного в Роше нет. Это не Шестернев.
Что ж на Роще клин сошелся? Роша очень много проигрывает позиций. Ничего не изменится, если он уйдет. Будет тот же самый футбол. Я за наших российских игроков.
Зачем поднимается такая паника из-за ухода Роши? Ладно был бы Месси. Ничего страшного, если он уйдет», – сказал Пономарев.
- ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
Источник: Vprognoze.ru