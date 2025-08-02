Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о потере центрального защитника Виллиана Роши.

Бразилец проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Джазиру».

Сумма сделки составит 5-6 миллионов евро.

В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.

«Никого не надо. У нас есть и Абдулкадыров, и Лукин. Надо нам своих ребят продвигать, ничего особенного в Роше нет. Это не Шестернев.

Что ж на Роще клин сошелся? Роша очень много проигрывает позиций. Ничего не изменится, если он уйдет. Будет тот же самый футбол. Я за наших российских игроков.

Зачем поднимается такая паника из-за ухода Роши? Ладно был бы Месси. Ничего страшного, если он уйдет», – сказал Пономарев.