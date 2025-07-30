Челестини ответил на вопрос об уходе Роши из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий по поводу продажи центрального защитника Виллиана Роши.
– Роша, видимо, уходит. Как будете стабилизировать игру центра обороны?
– Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые были с нами, которые бились в этом непростом матче с «Локомотивом», показали свой мужской и бойцовский характер. Не хотел бы говорить об игроках, которые уже не с нами.
- ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
- Он переходит в «Аль-Джазиру» за 5 миллионов евро.
- В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.
Источник: «Матч ТВ»