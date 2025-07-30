Челестини ответил на вопрос об уходе Роши из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий по поводу продажи центрального защитника Виллиана Роши.

– Роша, видимо, уходит. Как будете стабилизировать игру центра обороны?

– Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые были с нами, которые бились в этом непростом матче с «Локомотивом», показали свой мужской и бойцовский характер. Не хотел бы говорить об игроках, которые уже не с нами.