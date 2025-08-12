Введите ваш ник на сайте
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА

Вчера, 22:22
2

Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА перед уходом в «Аль-Джазиру».

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за всe, что мы пережили.

Три года – огромная радость. Три титула завоeвано. К сожалению, немного не хватило нам выиграть чемпионат, но я буду среди болельщиков болеть за вас.

Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту, когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал всe, чтобы я чувствовал себя, как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым.

Хотел поблагодарить вас за всe. Спасибо огромное и станьте чемпионом в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас, хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», – сказал бразильский центральный защитник.

  • Роша был в ЦСКА с сентября 2022 года. Его статистика: 107 матчей, 7 голов, 9 ассистов.
  • В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.
  • Армейцы заработали 5 миллионов евро на трансфере.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Кривая да нелёгкая
1755027413
Удачи
Mirak92
1755028812
Спасибо за все! Удачи Виллиан!
