Роша попрощался с болельщиками ЦСКА

Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА перед уходом в «Аль-Джазиру».

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за всe, что мы пережили.

Три года – огромная радость. Три титула завоeвано. К сожалению, немного не хватило нам выиграть чемпионат, но я буду среди болельщиков болеть за вас.

Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту, когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал всe, чтобы я чувствовал себя, как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым.

Хотел поблагодарить вас за всe. Спасибо огромное и станьте чемпионом в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас, хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», – сказал бразильский центральный защитник.