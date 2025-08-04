В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с трансфером Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».
«Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение.
Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА.
Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию.
В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.
Ситуация, безусловно, обязывает клуб активизировать переговоры по кандидатам на позицию центрального защитника, которые давно фигурируют в нашем шорт-листе на случай ухода кого-то из игроков. Эти переговоры активно ведутся», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- У 30-летнего Роши 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов в составе армейцев.
- Ожидается, что «Аль-Джазира» заплатит за него 5-6 миллионов евро.
- В ОАЭ игроку пообещали 2,7 миллиона евро в год.