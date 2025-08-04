В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с трансфером Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».

«Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение.

Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА.

Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию.

В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.

Ситуация, безусловно, обязывает клуб активизировать переговоры по кандидатам на позицию центрального защитника, которые давно фигурируют в нашем шорт-листе на случай ухода кого-то из игроков. Эти переговоры активно ведутся», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.